焦點新股殺到！龍豐今起招股籌8億 入場費$3222

焦點新股龍豐集團(2290)登場！藥妝零售商龍豐今日起至下月2日招股，集資最多7.975億元，以每手500股計，入場費3,222.2元，預期6月5日上市。集團財務總監鍾偉榮表示，零售市道自新冠肺炎疫情後有所復甦，今年黃金周期間遊客數字按年增長8%，其中內地遊客有10%增長，基於集團大部分生意來自遊客，因此對後市有信心。面對近期超市減價戰，他只表示，龍豐一直以提供多元化產品及優惠價格予消費者為宗旨，未來會繼續堅持。 龍豐計劃發售合共1.25億股，其中90%用作國際發售，10%作香港公開發售。每股發售價介乎5.18元至6.38元。星展亞洲融資為是次上市獨家保薦人，未有引入基石投資者。

集團擬將集資所得款項約36.6%用於擴大、加強及優化實體及線上銷售網路；約3.5%用於品牌管理及市場推廣；約3.5%用於擴充及升級集團現有的日本採購辦事處及倉庫以及韓國倉庫；約11.4%用於升級及改良集團的資訊科技系統；約20%償還貸款；約15%用於尋求選擇性策略投資及收購機會；約10%用於一般營運資金。

新店3個月內可收支平衡 龍豐目前在港經營31間實體零售店，鍾偉榮表示，集團在往績紀錄期淨新增17間店舖，惟銀行貸款仍持續減少，代表分店已經有足夠盈餘支撐獨立運作，預期及至2029年3月底前將新開18至21間店；又補充指，大部分新店在3個月內可達至收支平衡，回本期約2至8個月。 集團又指，上市後公司擬將可分配利潤的50%用作股息分派。至於早前有報道指龍豐正招聘「肉部主管」，或有意進軍超市，管理層則沒有正面回應。 本財年首8個月收入20億

財務表現方面，於2023 財政年度、2024 財政年度、2025財政年度及2026財政年度首8個月，集團的收入分別約為10.94 億元、20.21億元、24. 61億元，3個完整財政年度的複合年增長率為50%，而2026財政年度首8個月的收入達約20.35億元，按年增長34.7%。