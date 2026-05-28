恒生指數期結日跌322點　守住二萬五　泡泡瑪特逆市升逾4%(更新)

市場憧憬美國與伊朗雙方即將達成協議，中東局勢降溫，美國三大指數均創新高。恒指昨日走勢反覆，今日（28日）繼續遇壓，低開97點，報25,230點。恒指低開後，大市走勢持續向下，跌幅擴大至逾500點，半日跌587點，報24740點，失守二萬五。恒指午後走勢仍向下，略為跌穿早市低位，最多跌600點，低見24,727點後大市喘穩，其後跌幅不斷收窄，跌幅接近減半，最終跌322點，收報25,006點，二萬五失而復得，成交3,563.45億元。國指跌98點，報8,364點；科指跌18點，報4,888點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.16%，報425元；美團（3690）跌5.66%，報73.3元；京東（9618）跌1.81%，報114.2元；阿里巴巴（9988）跌2.01%，報121.8元；百度（9888）跌2.03%，報125.6元；小米（1810）升0.56%，報28.56元；快手（1024）績後跌0.88%，報44.88元；網易（9999）跌1.38%，報192.7元。
國際油價從高位回落，中海油（883）跌0.61%，報26.16元；中石油（857）升0.75%，報10.78元；中石化（386）跌0.46%，報4.34元。
滙控（005）跌0.89%，報145.3元。
泡泡瑪特（9992）獲段永平增持，股價升4.73%，報161.5元。