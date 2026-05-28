恒生指數期結日跌322點　守住二萬五　泡泡瑪特逆市升逾4%(更新)

市場憧憬美國與伊朗雙方即將達成協議，中東局勢降溫，美國三大指數均創新高。恒指昨日走勢反覆，今日（28日）繼續遇壓，低開97點，報25,230點。恒指低開後，大市走勢持續向下，跌幅擴大至逾500點，半日跌587點，報24740點，失守二萬五。恒指午後走勢仍向下，略為跌穿早市低位，最多跌600點，低見24,727點後大市喘穩，其後跌幅不斷收窄，跌幅接近減半，最終跌322點，收報25,006點，二萬五失而復得，成交3,563.45億元。國指跌98點，報8,364點；科指跌18點，報4,888點。