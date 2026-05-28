Meta推AI聊天機械人訂閱服務　月費最低7.99美元

Meta首次開始向消費者推出AI聊天機械人訂閱服務。(資料圖片/路透社)

Meta首次開始向消費者推出人工智能（AI）聊天機械人「Meta AI」的訂閱服務，被市場料有助於部分抵消Meta在AI領域高達數千億美元的支出。

Meta推出的訂閱服務分為兩種方案。基礎方案名為Meta One Plus，月費7.99美元（約62.6港元），主攻頻繁使用Meta AI生成圖片和影片，或進行複雜推理的用戶。進階方案「Meta One Premium」月費為19.99美元（約156.6港元），功能與基礎版相同，但使用額度大幅提高。

Meta AI訂閱服務將率先在新加坡、危地馬拉和玻利維亞上線，之後會逐步擴展至更多國家。