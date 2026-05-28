Meta推AI聊天機械人訂閱服務　月費最低7.99美元

Meta首次開始向消費者推出人工智能（AI）聊天機械人「Meta AI」的訂閱服務，被市場料有助於部分抵消Meta在AI領域高達數千億美元的支出。
Meta推出的訂閱服務分為兩種方案。基礎方案名為Meta One Plus，月費7.99美元（約62.6港元），主攻頻繁使用Meta AI生成圖片和影片，或進行複雜推理的用戶。進階方案「Meta One Premium」月費為19.99美元（約156.6港元），功能與基礎版相同，但使用額度大幅提高。
Meta AI訂閱服務將率先在新加坡、危地馬拉和玻利維亞上線，之後會逐步擴展至更多國家。
用戶仍可免費使用Meta AI聊天機器人，但頻繁使用後會受到條數限制。Meta未有披露各方案的具體使用上限，但表示Premium版本的可用額度額度遠高於Plus方案。
另外，Meta產品總監Naomi Gleit於Instagram表示，Meta亦推出在旗下社交媒體推出付費訂閱選項，Instagram Plus及Facebook Plus，月費同樣為3.99美元（約31.3港元），而WhatsApp Plus月費為2.99美元（約23.4港元）付費方案，從今天起在全球陸續上線。用戶支付月費，即可解鎖更多個人化及進階功能，例如自訂個人資料、自訂主題等。
據彭博報道，訂閱服務在Meta整體營收中的占比仍然很小。公司第一季度「非廣告收入」為12.9億美元，其中包括訂閱費，也包括Meta AI眼鏡和虛擬實境頭顯等硬體銷售；其廣告業務同期營收超過550億美元。