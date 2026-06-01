打工仔必睇：4大特點 幫你積蓄變「被動收入＋保障」

對於打工仔而言，日復一日、戰戰兢兢地工作，再將辛勞所得的存款投入精心挑選的理財項目中，為的只是一份生活的安穩，就是既能為未來退休生活作準備，每月亦有穩妥的額外零用錢，可以輕鬆隨心換部新手機或週末與朋友聚餐，最好就是有足夠經濟能力規劃一兩趟旅行。 然而，面對市場上琳瑯滿目的各類人壽、投資及儲蓄計劃，大眾往往感到無從入手。想要讓辛苦存下的積蓄發揮最大功用，同時有效保障未來生活？恒生保險有限公司(「恒生保險」)的「進息保」全保證人壽保險計劃 (「進息保」)從四大方面著手，全面解決理財煩惱，讓財富價值增值，輕鬆邁向自在人生。

1. 兼顧資金彈性 開啟靈活理財之路 人人都渴望實現財富自由，但僅靠一份主動收入絕對遠遠不夠，必須擁有第二份被動收入。許多人在追求資產增長而考慮理財方案時，最擔心的就是資金被鎖死、缺乏運用彈性。 恒生保險理解大眾對資金靈活度的需求，有別於一般要等待多年才能回本的保險計劃，從投保「進息保」後的第2個月結日起，就能開始領取保證被動收入(1)，而且回本期短至3年，於第3個保單年度完結時，保證現金價值加上已收取的每月保證入息(1)的總和，已經會多於已繳總保費(2)。將原本增長微弱的存款，轉化為每月生活的額外零用錢，讓財務規劃更具主動權。

2. 波動市況下的避風港 穩健部署更安心 環球經濟與地緣政治局勢動盪，面對變化莫測的市場環境，投資收益往往變得難以預測。為了緩解這份對前景難以估計的焦慮，「進息保」提供10年保證收入來源，即使在波動的外界環境底下，當保單期滿時，客戶亦可獲得等同於已繳總保費(2)100%的保證現金價值，而且享有高達4.14%保證年度回報率(3)，成為資產配置中穩健的一環。 3. 為人生大事預先準備 鎖定長達十年的穩定回報 除了外在環境不斷變化，不同人生階段的需求也在持續轉變。無論是進修深造、步入婚姻、養育下一代還是置業買車，每個重要里程碑都需要有計劃的資金安排。與其在市場波動中頻繁改變投資方向，不如考慮更長遠的保障。「進息保」能讓投保人鎖定長達10年的穩定回報(1)，透過可預期的收益，當保單期滿時，客戶亦可獲得等同於已繳總保費(2)100%的保證現金價值，為未來的家庭計劃與生活目標提供更有預算的財務支持，助你朝著夢想前進。

4. 守護拼搏的身體 給自己一份安心保障 不少香港人生活節奏急促，亦更關注健康保障安排，「進息保」特別強化了健康防護網，針對肺癌及乳癌提供額外保障(4)。這項附加保障無需驗身(5)，讓你在為事業打拼的同時，也能輕鬆為健康築起防護罩。 四大範疇：彈性、保障、穩定、健康 重點兼顧！ 恒生保險的「進息保」全保證人壽保險計劃，為需要兼顧多項理財需求的打工仔，提供最貼心的支援，將存款轉化為更有價值的人生保障工具。 立即按以下連結了解更多計劃詳情，為未來多走一步！

(3)此保證年度回報率取決於保費模式，保單貨幣及保費折扣。 (4)如經診斷證實患上肺癌或乳癌，受保人可收取一筆過支付的指定癌症保障。如受保人於中國大陸（香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣除外）經由註冊醫生診斷證實患上癌症或原位癌，恒生保險只會在經由中華人民共和國國家衛生健康委員會或地方政府的衛生健康委員會正式評定為三級甲等或以上之醫院下的註冊醫生診斷證實患上癌症或原位癌後，方會支付指定癌症保障。儘管受保人或會患上超過一種癌症或原位癌，恒生保險只會就受保人於同一保單下支付本附加保障一次。在任何情況下，恒生保險將不會就身故保障及指定癌症保障於保單下同時作出賠償。

(5)當你申請本計劃時，保證受保受限於由恒生保險不時釐定的全期總保費金額上限（以每名受保人計）。該全期總保費金額上限適用於本計劃及恒生保險指定的其他人壽保險計劃。本計劃不時受恒生保險就保單持有人及╱或受保人之國籍及╱或 地址規定限制。恒生保險保留權利根據受保人及 ╱或保單持有人於投保時所提供之資料而決定是否接受有關之投保申請。 (6)倘保單持有人於冷靜期屆滿及保單生效後任何時候退保，退保可得之金額或會少於任何已繳保費及保費徵費之總額，詳情請參閱本計劃之計劃書摘要。倘若於保單年期內退保，保單持有人可收取的退保金額等於處理退保當日所計算之保證現金價值加上合計保費(7)金額結餘及其積存利息（如有），並扣除債項（如有）。在部份退保時，保單下的保單金額及已繳總保費(2)將按比例調整和減少。根據保單之條款所計算之合計保費(7)金額結餘及其積存利息（如有）、保證現金價值、每月保證入息(1)及身故保障也會作出相應的調整。

(7)你可選擇以合計保費方式繳費。有關合計保費保單，每年應繳之保費將在保費到期日由合計保費金額結餘扣除。於相關保費到期日扣除所需每年保費後，其合計保費金額結餘將積存生息，息率為5.0%保證年息率。除身故或部分退保(6)或退保(6)外，合計保費金額一經繳付後，合計保費金額結餘及其積存利息（如有）將不可提取。如身故或部分退保(6)或退保(6)，除身故保障或退保價值外（視情況而定），合計保費金額結餘及其積存利息（如有）將會支付。

有關人壽保險計劃之資料披露 「進息保」是人壽保險計劃並不等同於或類似任何形式的銀行存款。有關計劃由恒生保險承保。 以上乃資料摘要，僅供參考，不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買恒生保險的任何產品的要約、招攬及建議。有關計劃之詳盡條款、規定、不保事項、產品風險及信貸風險，概以有關保單及保單小冊子為準。 恒生保險已獲香港保險業監管局授權於香港經營，並受其監管。恒生銀行有限公司（「恒生銀行」）為恒生保險之授權保險代理機構，而有關產品乃恒生保險而非恒生銀行的產品。投保上述計劃須向恒生保險支付保費，恒生保險會向恒生銀行就銷售上述計劃提供佣金及業績獎金，而恒生銀行目前所採取之銷售員工花紅制度已包含員工多方面之表現，並非只著重銷售金額。如閣下於銷售過程或處理有關保險產品交易時與恒生銀行產生合資格爭議（定義見有關金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解中心的職權範圍），恒生銀行將與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關保險產品的合約條款的任何爭議，則請閣下與恒生保險直接解決。保單持有人受恒生保險之信貸風險影響，早期退保或會招致損失。受條款及細則約束，請注意相關產品風險。

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