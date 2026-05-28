領展全年可分派總額跌6.4%　考慮出售非核心資產

領展（823）公布，截至3月底止去年度可分派總額65.8億元，按年下跌6.4%，每基金單位末期分派126.73仙，按年下跌7.8%，全年派253.61仙，按年減少6.9%。
期內，收益跌2%至139.38億元，物業收入淨額跌3.7%至102.3億元，因香港及內地續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業受壓。透過精簡業務架構節省開支，一般及行政開支減少9.4%，抵銷部分物業收入淨額的疲弱表現。
截至3月底，領展的淨負債比率23.9%，按年升2.4個百分點。物業組合估值總額下降4.1%至2,164.89億元。公平值下降主要由於香港和中國內地的市場租金下跌，而新加坡及澳洲市場則較為強韌，因此基金單位持有人應佔資產淨值下降8.2%至1,500.96億元，而每基金單位資產淨值下降8.8%至57.75元。
領展的香港物業組合收益及物業收入淨額，分別按年跌3%及4.6%。截至3月底零售物業組合租用率維持97.8%，續租租金調整率為負8.2%，商戶續租率約80%。期內，已簽訂逾587份新租約，租賃需求主要來自教育及興趣班、特色餐廳、遊戲及家庭娛樂營運商。
領展表示內地營運環境仍然疲弱，內地物業組合總收益及收入淨額分別跌3%及3.7%，零售物業組合租用率96.6%，商戶續租租金調整率為負14.3%。
領展表示，繼續致力優化物業組合，並把出售非核心資產及簡化業務列為短期優先事項。領展提及，於今年4月，出售位於新加坡的Swing By @ Thomson Plaza，並擬將出售所得款項用於回購基金單位。