領展全年可分派總額跌6.4%　考慮出售非核心資產

領展（823）公布，截至3月底止去年度可分派總額65.8億元，按年下跌6.4%，每基金單位末期分派126.73仙，按年下跌7.8%，全年派253.61仙，按年減少6.9%。

期內，收益跌2%至139.38億元，物業收入淨額跌3.7%至102.3億元，因香港及內地續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業受壓。透過精簡業務架構節省開支，一般及行政開支減少9.4%，抵銷部分物業收入淨額的疲弱表現。

截至3月底，領展的淨負債比率23.9%，按年升2.4個百分點。物業組合估值總額下降4.1%至2,164.89億元。公平值下降主要由於香港和中國內地的市場租金下跌，而新加坡及澳洲市場則較為強韌，因此基金單位持有人應佔資產淨值下降8.2%至1,500.96億元，而每基金單位資產淨值下降8.8%至57.75元。