領展：租務市場見曙光 料電商大戰短期內持續 適當時機會出售非核心資產

領展(823)舉行全年業績發布會，集團香港物業組合的收益及物業收入淨額分別按年跌3%及4.6%，香港零售物業續租租金調整率錄得負8.2%。領展執行董事兼首席投資總裁宋俊彥預計，今年度續租租金調整率壓力與上年維持相若水平。他表示，領展一般租約為期3年，受3年前疫情影響，租金有滯後效應，惟見到部分租戶銷售額跌幅已經開始收窄，認為「已看到隧道盡頭的光」，集團整體對香港經濟及商場前景持樂觀態度。

對於北上消費與跨境電商。領展預計，電商平台的競爭在短期內難以穩定，集團近期於旗下商場開設340個「領點」自提點服務，除了方便社區需要，亦可以通過數據了解消費者習慣，並有助帶動商場周邊消費，從而提升商場租金收入。領展香港租賃董事總經理霍業生表示，集團過去幾年積極優化商場環境，增加多元化設施，其中包括24小時健身中心、長者護理設施及補習社等，期望可以減少純電商對客流的衝擊。