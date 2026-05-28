AI迅速發展三成港打工仔對職位乏安全感　逾半憂崗位被AI影響

人工智能(AI)迅速發展正影響職位數目。有調查顯示，本港受訪者對AI快速普及愈趨擔憂，已有近三成打工仔因就業市場出現兩大結構轉變，對現有職位缺乏安全感。受訪者同時觀察到，企業人手明顯縮減、傳統或重複性工作正逐步被科技取代等現象，進行調查的機構指出，現象反映員工不能再依賴可能即將消失的工作，必須持續提升技能及發展多元化技能。

初級員工完全依賴AI趨普遍

特許公認會計師公會第四年進行《全球人才趨勢》調查，訪問來自160個國家、逾1.1萬名業界人士。在香港受訪者當中，有四成四稱日常工作會經常使用AI技術，但有五成三人亦擔憂AI會影響自身工作崗位。另一浮現的隱憂是愈來愈多初級員工完全依賴AI完成工作，甚至未經思考便全盤接受AI生成結果，長遠恐削弱其處理基本工作及批判性思考能力，而非把AI視作輔助工具。

當前經濟低迷，加劇打工仔對工作穩定性的擔憂。調查顯示，兩成八香港受訪者對目前職位缺乏安全感，比率略高於全球平均的兩成六；而對工作感到安全的港人比率僅五成七，低於全球趨勢的六成三。公會指出，兩大結構轉變正重塑香港就業市場，包括跨國企業區域總部撤離和科技轉型，以及AI迅速普及並取代部分人力職位。香港受訪者已觀察到市場明顯的精簡人手趨勢，如傳統、重複工作正走向自動化，甚或外判到成本更低的地區。