AI迅速發展三成港打工仔對職位乏安全感　逾半憂崗位被AI影響

人工智能(AI)迅速發展正影響職位數目。有調查顯示，本港受訪者對AI快速普及愈趨擔憂，已有近三成打工仔因就業市場出現兩大結構轉變，對現有職位缺乏安全感。受訪者同時觀察到，企業人手明顯縮減、傳統或重複性工作正逐步被科技取代等現象，進行調查的機構指出，現象反映員工不能再依賴可能即將消失的工作，必須持續提升技能及發展多元化技能。
初級員工完全依賴AI趨普遍
特許公認會計師公會第四年進行《全球人才趨勢》調查，訪問來自160個國家、逾1.1萬名業界人士。在香港受訪者當中，有四成四稱日常工作會經常使用AI技術，但有五成三人亦擔憂AI會影響自身工作崗位。另一浮現的隱憂是愈來愈多初級員工完全依賴AI完成工作，甚至未經思考便全盤接受AI生成結果，長遠恐削弱其處理基本工作及批判性思考能力，而非把AI視作輔助工具。
當前經濟低迷，加劇打工仔對工作穩定性的擔憂。調查顯示，兩成八香港受訪者對目前職位缺乏安全感，比率略高於全球平均的兩成六；而對工作感到安全的港人比率僅五成七，低於全球趨勢的六成三。公會指出，兩大結構轉變正重塑香港就業市場，包括跨國企業區域總部撤離和科技轉型，以及AI迅速普及並取代部分人力職位。香港受訪者已觀察到市場明顯的精簡人手趨勢，如傳統、重複工作正走向自動化，甚或外判到成本更低的地區。
倡員工不可再依賴快將消失工作
特許公認會計師公會認為，AI融入職場帶來機遇的同時亦伴隨風險，認為員工不能再依賴快將消失的工作，而須持續提升技能並多元化發展自身技能，又提到要保持職場競爭力，傳統的職業保障觀念已不再適用，專業人士必須適應新環境。公會並建議，初級員工應主動審視、質疑及驗證AI的輸出結果，而非視其為取代個人判斷的工具。
此外，調查發現職場心理健康支援需求持續增加，但仍未能滿足需要，有六成半香港受訪者希望公司能提供更多心理健康支援，如部分僱主已提供社工支援、安排保密輔導服務、重新設計辦公空間等。然而，公會強調心理健康與員工對薪酬福利的實質觀感息息相關，僱主絕不應將兩者視為獨立議題處理。