大埔康樂園引入AI機械狗及無線激光圍欄 為全港豪宅屋苑首例

位於大埔的低密度豪宅康樂園公布，引入人工智能(AI)機械狗及無線激光圍欄，為全港豪宅屋苑首例。康樂園表示，屋苑依山而建，外圍巡邏徑長達 3.8 公里，由於地勢起伏、夜間光線欠佳，保安工作一直是管理公司的重大挑戰。在傳統人手巡邏壓力日益增加的情況下，引入AI 機械狗「啟先鋒」，不僅減低員工在戶外巡邏時遇到的意外風險，亦能令資源調配更具彈性。

「啟先鋒」能應付平地、斜坡、樓梯及障礙物，並可全天候24小時巡邏，負責高風險、重複性及夜間的邊界巡邏任務，有助減低前線員工在惡劣環境下受傷的機會。「啟先鋒」擁有強大的偵測能力，能在黑暗中偵測人體熱能，識別潛藏於草叢或樹後的入侵者，甚至偵測未熄煙蒂，並即時向保安控制室發出警報，令保安人員能即時應對。