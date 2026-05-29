續租租金挫 領展派定心丸 稱看到曙光

領展(823)全年成績表交出續租租金持續惡化的表現，全年續租租金調整率下跌8.2%，平均每月每方呎租金由去年63.3元，下降至60.1元，較上一個財年跌2.2%、較去年上半年跌6.4%均進一步擴大。不過領展指，見到部分租戶銷售額跌幅開始收窄，認為「已看到隧道盡頭的光」，對香港經濟及商場前景持樂觀態度。

領展截至3月底止年度可分派總額65.8億元，按年下跌6.4%，每基金單位末期分派126.73仙，按年下跌7.8%，全年派253.61仙，按年減少6.9%。期內，集團收益跌2%，至139.38億元，物業收入淨額跌3.7%，至102.3億元，主要受累香港及內地續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業受壓。