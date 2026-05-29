續租租金挫 領展派定心丸 稱看到曙光

領展(823)全年成績表交出續租租金持續惡化的表現，全年續租租金調整率下跌8.2%，平均每月每方呎租金由去年63.3元，下降至60.1元，較上一個財年跌2.2%、較去年上半年跌6.4%均進一步擴大。不過領展指，見到部分租戶銷售額跌幅開始收窄，認為「已看到隧道盡頭的光」，對香港經濟及商場前景持樂觀態度。
領展截至3月底止年度可分派總額65.8億元，按年下跌6.4%，每基金單位末期分派126.73仙，按年下跌7.8%，全年派253.61仙，按年減少6.9%。期內，集團收益跌2%，至139.38億元，物業收入淨額跌3.7%，至102.3億元，主要受累香港及內地續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業受壓。
年度香港物業組合收益跌3%
期內香港物業組合收益及物業收入淨額，分別跌3%及4.6%。截至3月底零售物業組合租用率維持97.8%，商戶續租率約80%。至於內地營運環境亦疲弱，內地物業組合總收益及收入淨額分別跌3%及3.7%，零售物業組合租用率96.6%，商戶續租租金調整率為負14.3%。
領展執行董事兼首席投資總裁宋俊彥預計，今年度續租租金調整率壓力與上年相若；並指一般租約為期3年，受3年前新冠肺炎疫情影響，因此租金有滯後效應，惟目前已見曙光。
電商競爭短期難穩 變陣減衝擊
對於北上消費與跨境電商的影響，領展預計，電商平台的競爭在短期內難以穩定，集團近期於旗下商場開設340個「領點」自提點服務，除了方便社區需要，亦可以通過數據了解消費者習慣，並有助帶動商場周邊消費，從而提升商場租金收入。領展香港租賃董事總經理霍業生表示，集團過去幾年積極增多元化設施，包括24小時健身中心、長者護理設施及補習社等，期望可減少電商對客流衝擊。
另外，領展亦計劃適當時機出售約5%至10%的非核心資產，宋俊彥解釋「香港是領展的家，香港商場是珍貴資源」，非核心資產是指亞洲以外，非商場物業。