恒生指數升176點　聯想飆升逾兩成　泡泡瑪特升逾7% (更新)

中東局勢再度升溫，美伊雙方互相發動新攻擊，美股先跌後回穩，三大指數均再創新高。恒指昨日跌逾300後，今日（29日）回穩，高開155點，報25,161點。恒指高開後，早段走勢反覆，升幅曾一度收窄至49點，低見25,055點，之後大市走勢向上，升幅不斷擴大，半日升275點，報25,281點。恒指午後變動不大，維持逾200點升幅，尾市升幅稍微收窄，最終升176點，收報25,182點，成交4,620.7億元。國指升61點，報8,425點；科指跌4點，報4,884點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.52%，報427.2元；美團（3690）升0.21%，報73.45元；京東（9618）跌0.61%，報113.5元；阿里巴巴（9988）跌0.74%，報120.9元；百度（9888）升3.5%，報130元；小米（1810）跌1.82%，報28.04元；快手（1024）升1.47%，報45.54元；網易（9999）升0.73%，報194.1元。