恒生指數半日升275點　聯想飆升逾兩成　泡泡瑪特升近一成(更新)

中東局勢再度升溫，美伊雙方互相發動新攻擊，美股先跌後回穩，三大指數均再創新高。恒指昨日跌逾300後，今日（29日）回穩，高開155點，報25,161點。恒指高開後，早段走勢反覆，升幅曾一度收窄至49點，低見25,055點，之後大市走勢向上，升幅不斷擴大，半日升275點，報25,281點，成交1941.18億元。國指升106點，報8,471點；科指升81點，報4,969點。

科技股個別發展，騰訊（700）升2.64%，報436.2元；美團（3690）升3%，報75.5元；京東（9618）升0.79%，報115.1元；阿里巴巴（9988）升1.56%，報123.7元；百度（9888）升8.36%，報136.1元；小米（1810）跌1.82%，報28.04元；快手（1024）升3.48%，報46.44元；網易（9999）升1.04%，報194.7元。