調查：逾半上班族憂經濟不穩公司縮人手 今年成失業大軍

求職平台CTgoodjobs在2026年第一季透過網上問卷形式，進行了《2025-26年香港上班族工作快樂指數問卷調查》，發現雖然平均工作快樂指數升至5.70分，創下四年新高，但仍有高達56%受訪者表示願意減薪以換取快樂，更有超過三成港人願意減薪一萬元以上，反映「工作與生活平衡」成職場剛需。調查又發現面對2026年的經濟前景，52.9%上班族擔心「公司縮減人手」及「經濟不穩」會導致失業，但亦有4成人自信人工智能暫時無法取代其工作。

56%人願減薪換快樂

調查以網上問卷形式訪問，對象主要為來自23個行業的上班族。報告指，本年度港人的最新平均工作快樂指數錄得5.70分，為過去四年來最高的分數。超過三分之一的受訪者將「擁有工作平衡與生活自主」(34.1%)排在首位。在願意減薪的群體中，男性的減薪意願(60.9%)竟然高於女性(53.6%)。兩性願意減薪的首要原因皆為「修復身心健康」。