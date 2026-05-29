FM財自 | 當大家都對港股絕望時

恒指周四結算日(5月28日)跌破25000點，日中最多跌逾600點，至下午開市後現全日低位24727點，市場氣氛差絕，全港市民不約而同鬧爆港股，之後隨著A股及納指期貨回升而反彈，恒指收窄逾半跌幅收在25006點，25000點關失而復得。

綜觀過去10個交易日當中，5月14日，是阿里巴巴及騰訊公布業績後的交易日，恒指高開逾400點在26834點，開市位就是日高，之後迎來一支大陰燭，收市打回原型，沒有漲跌。自那天開始，港股像是魔咒般，10個交易日當中，9天是陰燭，當中更無視納指及亞太區股市的狂飆破歷史高位，恒指走勢依然乏力，堪稱可寫入技術分析及港股教科書歷史的一頁，本來港股市場氣氛差早就是城中的討論話題，加上這10日的迷失，更讓市場倡議遠離港股，珍惜生命。