FM財自 | 當大家都對港股絕望時

恒指周四結算日(5月28日)跌破25000點，日中最多跌逾600點，至下午開市後現全日低位24727點，市場氣氛差絕，全港市民不約而同鬧爆港股，之後隨著A股及納指期貨回升而反彈，恒指收窄逾半跌幅收在25006點，25000點關失而復得。
綜觀過去10個交易日當中，5月14日，是阿里巴巴及騰訊公布業績後的交易日，恒指高開逾400點在26834點，開市位就是日高，之後迎來一支大陰燭，收市打回原型，沒有漲跌。自那天開始，港股像是魔咒般，10個交易日當中，9天是陰燭，當中更無視納指及亞太區股市的狂飆破歷史高位，恒指走勢依然乏力，堪稱可寫入技術分析及港股教科書歷史的一頁，本來港股市場氣氛差早就是城中的討論話題，加上這10日的迷失，更讓市場倡議遠離港股，珍惜生命。
回測歷史節奏勝過技術指標
不過筆者卻認為其實這不過是市場節奏週期罷了，一個節奏型態的結束，將迎來一個新的型態，筆者昨天(5/28)已憧憬結算日跌，隔天回升的節奏機率高，是根據過往結算日及之後的漲跌節奏，遠的不說，就回看上月，4月份的結算日(4/29)上升432點，隔天(4/30)回跌335點。昨天(5/28) 5月期指期權結算日下跌，今天(5/29)應該相反方向而向上，今天中午完稿前恒指上升約270點，在25270點附近，港股又一次在市場絕望氣氛中回升。
昨天中午前筆者也在公開文章中提及此點，當時恒指還在24800點之下，交易除了講求技術分析，更重要的是回測歷史節奏，這種節奏分析技巧，近年勝過各種技術指標，既簡單又實用，因為投機只爭朝夕。
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