上市入直路！SpaceX本周路演 傳估值打九折

SpaceX美國上市計劃進入直路之際爆出估值風波！外電報道指，問鼎全球史上最大規模IPO的SpaceX最快將於本周起向機構投資者路演，並在下周11日前後完成定價，意味本月中即可以股票代號「SPCX」掛牌。不過近日市場傳出SpaceX經與投資者及顧問磋商後將估值下調，由早前的超過2萬億美元，下調至約1.8萬億美元(約14萬億港元)，即減約一成，惟最後估值在上市前仍有變數。

SpaceX今次集資規模料最高可達750億美元，創史上最大規模IPO，最快於本周四啟動IPO推介，若6月11日定價，則上市日為6月12日。對於估值下調的傳聞，創辦人馬斯克在社交平台X僅以「不實」(False)回應。