上市入直路！SpaceX本周路演 傳估值打九折

SpaceX美國上市計劃進入直路之際爆出估值風波！外電報道指，問鼎全球史上最大規模IPO的SpaceX最快將於本周起向機構投資者路演，並在下周11日前後完成定價，意味本月中即可以股票代號「SPCX」掛牌。不過近日市場傳出SpaceX經與投資者及顧問磋商後將估值下調，由早前的超過2萬億美元，下調至約1.8萬億美元(約14萬億港元)，即減約一成，惟最後估值在上市前仍有變數。
SpaceX今次集資規模料最高可達750億美元，創史上最大規模IPO，最快於本周四啟動IPO推介，若6月11日定價，則上市日為6月12日。對於估值下調的傳聞，創辦人馬斯克在社交平台X僅以「不實」(False)回應。
丹麥養老基金質疑管治風險
高盛估計，在SpaceX與可能下季緊接上市的OpanAI陸續登場下，美國不少大型互惠基金及被動指數基金將減持部分現有的大型股份持倉，以為投資組合納入兩大巨無霸。
不過，並不是所有投資者均對SpaceX翹首以待，丹麥養老基金Akademiker Pension就指，SpaceX估值「不應該超過1萬億美元」，即目前估值嚴重過高，另加上企業管治問題，表示基金拒絕參與SpaceX的IPO及二級市場買賣。按SpaceX上月20提交的招股文件，馬斯克掌控集團約八成的投票權，他同時兼任首席執行官、首席技術官及董事會主席3職。
星鏈收入佔六成 年賺44億美元
按招股文件，SpaceX今年首季收入46.9億美元，虧損42.8億美元；去年全年收入186.7億美元，虧損49.4億美元。集團三大，即太空業務、星鏈通訊及人工智能(AI)中，只有星鏈錄盈利，去年收入113.9億美元佔六成，營業利潤升五成，至44.2億美元。太空業務去年收入41億美元，虧損6.6億美元；AI收入8.2億美元，虧損24.7億美元，並已與Anthropic簽署每月12.5億美元長期合約，未來收入有望大升。