恒生指數半日升220點　美團績前升逾6%(更新)

市場關注中東局勢，美伊仍未達成結束戰爭協議，美股上周五齊破頂。在6月首個交易日，恒指今早（1日）開市缺乏方向，輕微低開 2點，報25,180點。恒指低開後，大市缺乏方向，走勢反覆，曾跌8點，低見25,174點，其後大市走勢向上，曾升304點，高見25,486點，半日升220點，報25,402點，成交1,952.38億元。國指升88點，報8,514點；科指升88點，報4,972點。

科技股個別發展，騰訊（700）升2.58%，報438.2元；美團（3690）升6.33%，報78.1元；京東（9618）跌0.97%，報112.4元；阿里巴巴（9988）升2.32%，報123.7元；百度（9888）跌0.46%，報129.4元；小米（1810）升2%，報28.6元；快手（1024）升2.55%，報46.7元；網易（9999）升0.88%，報195.8元。