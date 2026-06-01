恒生指數6月首個交易日升215點　美團績前升逾6%(更新)

市場關注中東局勢，美伊仍未達成結束戰爭協議，美股上周五齊破頂。在6月首個交易日，恒指今早（1日）開市缺乏方向，輕微低開 2點，報25,180點。恒指低開後，大市缺乏方向，走勢反覆，曾跌8點，低見25,174點，其後大市走勢向上，曾升304點，高見25,486點，半日升220點，報25,402點。恒指午後變化不大，維持約200點升幅，升215點，收報25,398點，成交3,309.37億元。國指升82點，報8,507點；科指升80點，報4,964點。

科技股個別發展，騰訊（700）升2.06%，報436元；美團（3690）升6.54%，報78.25元；京東（9618）跌0.97%，報112.4元；阿里巴巴（9988）升1.57%，報122.8元；百度（9888）跌0.69%，報129.1元；小米（1810）升2.43%，報28.72元；快手（1024）升2.2 %，報46.54元；網易（9999）升0.58%，報195.2元。