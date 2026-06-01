結業潮｜油麻地Casa Hotel結業 去年叫價4.5億放售

本港結業潮持續，位於油麻地彌敦道的「Casa Hotel」周日（5月31日）貼出通告，宣布於當晚正式結束營業。目前未知Casa Hotel結業是否與放售有關。亦有網民猜測酒店所在商廈或改建學生宿舍，但官方未有披露原因。

有網民在社交平台分享照片，可見Casa Hotel於門外張貼通告：「致各位親愛的顧客：感謝您多年對CASA的支持。本酒店於今天（2026年5月31日）起正式結束營業。再次衷心感謝大家多年的陪伴，祝願各位未來事事順利。CASA謹啟 2026年5月31日」通告未有透露具體的結業原因。

近年多次在市場上放售

資料顯示，位於彌敦道487至489號的Casa Hotel，全幢物業近年多次在市場上放售。最近一次為去年9月，世邦魏理仕受業主委託以現狀放售物業，當時市場估值約4.5億港元，折合呎價約12,088元。上述物業為一幢14層高的旅館，總樓面面積約37,228平方呎。酒店地下設有3個商舖，1樓為旅館設施，2樓為咖啡廳及其他旅館設施。3至14樓為客房，共提供162間客房。