陳茂波：本港經濟第二季保持強韌 AI相關商品出口貨值飆升

立法會財經事務委員會今日（6月1日）早上討論本港最新經濟情況，財政司司長陳茂波說，最新數據顯示本港經濟踏入第二季保持強韌，4月整體商品出口貨值按年升幅增加，進一步加快至42.9%，繼續由人工智能(AI)相關電子產品出口帶動，人工智能相關商品出口貨值，佔商品出口總值比例，由2022年的近六成上升到今年第一季的七成，在第一季飆升41.5%之後，4月再上升54.3%。

料基本及整體通脹上調至2.5%及2.6% 此外，陳茂波指出，本港經濟在第一季強勁擴張，按年增長5.9%，是近五年來最強的經濟增長。經季節性調整後按季上升2.9%，經濟活動不但持續擴張，而且明顯加速。受國際油價影響，今年基本和整體消費物價通脹率的預測，分別向上修訂至2.5%及2.6%。 他指，港股第二季回穩，首4個月日均成交額達2,700億元，高於去年全年的2,500億元；首4個月經首次公開招股募集的資金，亦按年增加6倍至1,514億元。樓市持續向好，樓價和成交量齊升。

陳茂波提到，4月訪港旅客人次，按年繼續上升一成，五一黃金周期間亦上升8%。最新經季節性調整的失業率3.7%，亦較去年同期的3.8%有輕微改善。基本物價通脹則加快至1.6%，尤其能源相關通脹在4月升至3.3%。 他展望，中東衝突走向仍充滿變數，雖然對香港整體經濟影響至今相對有限，但已推高國際油價及通脹壓力，一旦局勢再度升溫，預計會來經濟帶來下行風險，但預計在全球人工智能相關電子產品需求帶動下，會有利出口表現，同時在訪港旅遊業持續興旺、跨境金融活動蓬勃、以及商用服務需求穩定的支持下，服務輸出料維持堅穩，加上本地需求繼續擴張，香港經濟前景大致保持強韌。考慮到第一季的實際表現較預期強勁，以及外圍環境的潛在短期不利因素，2026年全年實質本地生產總值增長預測維持在財政預算案公布的2.5%至3.5%。

中東衝突後更多資金來港 需要先認識交朋友 陳茂波表示中東衝突後，更多資金來港，相信跨境財富管理、家族辦公室來港繼續增加。他指不只中東，可預期歐洲資金亦會增加來港，形容以往資金主要投資歐美，但見到勢頭越來越關注香港，相信歐洲資金審慎建立市場後，亦會是較長期及穩定資金。 他提到，中東做生意與中國人相似，需要先認識、交朋友，經過熟絡及取得信任。他說，中東正推動經濟轉型，以往對外投資，現時則推動共同投資，要求對方企業亦到中東開廠。

他相信，日後與中東的經貿往來及投資會越來越緊密，而且是雙向，幫助香港企業及科企到中東發展。