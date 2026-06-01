美團首季經調整虧損約50億人幣 勝預期 指即時配送競爭趨緩

依業務劃分，核心本地商業分部收入按年增長0.1%至641億元；經營虧損由100億元按季大幅收窄至20億元，主要得益於即時配送業務虧損大幅減少。經營利潤率按年下降，但按季改善至負3.2%。

美團(3690)公布截至三個月底止首業績。期內，集團收入按年增長5.6%至910.39億人民幣(下同)；經調整虧損49.68億元，優於市場預期，去年同期溢利109.49億元。美團表示，儘管行業競爭加劇令公司盈利能力受壓，惟趨勢有所緩和，展望2026全年，美團將提升用戶體驗、全鏈路賦能商戶、對生態系統進行戰略投入，鞏固各業務板塊的競爭優勢。

新業務分部的收入同比增長21.3%至人民幣270億元。經營虧損收窄至人民幣21億元，而經營利潤率按年改善至負7.8%。主要由於食雜零售業務及海外業務的運營效率提升；及公司若干新業務的有利季節性因素所致。其中自有品牌Keeta通過規模效應及運營優化，在成熟市場實現運營效率的顯著提升。

同時，美團首季加速推進AI布局，全面提升面向消費者和商家的服務能力。其中「智能掌櫃」已服務超過70萬家餐飲商戶，服務對象包括全國及區域連鎖品牌；「數字員工」已為全行業超過30萬家服務零售商戶提供支持。