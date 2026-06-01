FM財自 | 諗諗點解買TLT，諗諗點解交易

每次當美債個 Yield（孳息率）衝高，近期仲升過近5%，都會有人話不如買隻TLT開心下。但你有冇諗過，其實你自己買緊乜先？ TLT 本身係一隻ETF，而底層係坐住一堆 20 年期以上嘅美國長債。我最鍾意問大家：你有冇諗過你做呢個交易決定，到底係想點樣「幫到你」先？多數情況下，幫到你即係要幫你賺錢啦。咁問題嚟喇，買 TLT 實際上點樣幫你賺錢呢？ 不外乎兩條路：一係收息，一係價升。 好多對債券唔太熟悉嘅朋友仔有個盲點，就係覺得買債券基金可以「收息躺贏」、「進可攻退可守」，仲可以「價息雙收」。

錯了。 第一，TLT買嘅美債，債息係派入基金先，而你實際收到嘅其實係TLT嘅「股息」，非美國居民係要被美國政府扣30%股息預扣稅（Withholding Tax）。你望住個30年美債有5%息率，以為買TLT真係收足5%息？其實一嚟就打咗個七折。咁睇嚟想靠收息去賺錢，TLT似乎幫唔到你幾多。當然，如果你搵到一隻「不派息」嘅債券 ETF，佢將債息直接反映喺基金淨值（NAV）度，咁就可以避開呢個問題。 既然收息打咗折，咁更合理嘅期望，自然係想買到佢「價升」。 操作TLT實質係利率方向博弈

債券101教過我哋：要債券價格升，其實要個債券 Yield 跌。所以你通過TLT去操作呢件事，你核心嘅邏輯，係賭緊個債券Yield 會跌，因為你絕對唔會想靠收嗰個打咗七折嘅息去贏。 所以，買 TLT 之前你要諗嘅係：喺呢個世界嘅投資者眼中，5%息率到底平唔平？佢哋會唔會蜂擁去買，買到個Yield回落，令個債價升，從而帶動你隻TLT升？ 呢件事非常重要。如果你覺得買TLT純粹係因為「收息」、「美國政府唔會死」、「大不了送畀個孫」，不如幻想一下：如果你依家買咗，美債Yield之後上到6%，你捱緊TLT持倉跌15%嘅帳面虧損，你係咪真係冇所謂？

買債一樣可以輸錢。夜闌人靜嗰陣，你會唔會諗：如果當日一棍打落NVDA而唔係TLT，可能已經賺緊20%，而唔係捱緊TLT嗰15%跌幅？一來一回，你內心真係OK？你冇講錯呀，美國政府係冇執笠，你亦確實有收到息，不過睇嚟你份資產，可能真係要送畀個孫先返到本。 我只係想提醒大家，買任何投資產品之前，諗清諗楚自己買緊乜、點解買、喺咩情況下先會贏、點樣先算贏，同埋諗下做呢件事嘅「機會成本」同其他投資差幾遠。唔係叫大家完全唔好買債，但你一定要知自己做緊乜。

最後，送個真實例子畀大家： 五年前（2021年）30年期美債孳息率大約2.3%，如果你當時買入TLT並揸足五年，事實上你嘅總回報係-27.5%，而並非當時你以為可以穩陣袋袋平安嘅11.5%息。



Louis