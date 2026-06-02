北水續掃貨 恒指兩連升 美團炒高6% 季績勝預期

受美國商務部限制英偉達等企業，向中資海外附屬出售先進AI晶片消息拖累，晶片股集體插水，華虹半導體(1347)挫5.6%，收報152.3元。中芯國際(981)跌2.6%，收報79.45元。部分AI概念股半新股昨突急瀉，MiniMax(100)及智譜(2513)分別挫15%及8%，前者將啟動A股IPO。

港股6月首個交易日造好，恒生指數昨曾漲304點，高見25,486點，收報25,398點，升215點或0.9%，錄「兩連升」。大市成交額3,309億元，按日少28%；其中北水淨買入46億元，連續3個交易日錄淨流入。美團(3690)收市後公布首季業續，經調整虧損49.68億元人民幣，優於市場預期虧損68.31億元人民幣，股價績前炒高6.5%。

新業務經營虧損收窄

美團昨收市後放榜成市場焦點，集團今年首季經調整虧損49.68億元(人民幣，下同)，去年同期為溢利109.49億元。收入增5.6%至910.39億元。新業務總收入上升21.3%，至269.76億元，經營虧損由去年同期22.73億元收窄至21.16億元。美團指，Keeta依託規模效應及運營優化，在成熟市場實現運營效率的顯著提升。至於集團期內增加AI投入，加速推進AI布局，導致研發開支按年增22%至70億元，佔收入百分比為7.7%。

美團表示，隨著行業激烈競爭態勢有所緩和，集團即時配送業務於第一季度取得穩健表現，儘管對補貼採取更為審慎的策略，新用戶仍持續增加。展望2026全年，將繼續提升用戶體驗，並對生態系統進行戰略投入，鞏固各業務板塊的競爭優勢。美團昨放榜前升6.5%，為表現第二佳藍籌，收報78.25港元。