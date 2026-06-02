恒生指數升640點　重上二萬六　騰訊升一成(更新)

中東局勢持續升溫，據報伊朗暫停與美國對話，並計劃再度封鎖霍爾木茲海峽。恒指今早（2日）開市缺乏方向，輕微低開3點，報25,395點。恒指輕微低開後，隨即回穩，隨後升幅不斷擴大，升幅擴大至逾400點，半日升370點，報25,768點。恒指午後愈升愈有，大市突破早市高位，升幅不斷擴大，最終升640點，收報26,038點，挨近全日最高點收市，重上二萬六，成交3,737.8億元。國指升255點，報8,762點；科指升234點，報5,199點。

科技股帶動大市，騰訊（700）升10.46%，報481.6元；美團（3690）升9.27%，報85.5元；京東（9618）升6.85%，報120.1元；阿里巴巴（9988）升6.6%，報130.9元；百度（9888）升4.34%，報134.7元；小米（1810）升3.13%，報29.62元；快手（1024）升5.24%，報48.98元；網易（9999）升1.23%，報197.6元。