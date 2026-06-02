恒生指數半日升370點　騰訊美團升逾7%(更新)

中東局勢持續升溫，據報伊朗暫停與美國對話，並計劃再度封鎖霍爾木茲海峽。恒指今早（2日）開市缺乏方向，輕微低開3點，報25,395點。恒指輕微低開後，隨即回穩，隨後升幅不斷擴大，升幅擴大至逾400點，最多升414點，高見25,812點，半日升370點，報25,768點，成交2,000.9億元。國指升169點，報8,676點；科指升172點，報5,137點。

科技股造好，騰訊（700）升7.75%，報469.8元；美團（3690）升7.73%，報84.3元；京東（9618）升4%，報116.9元；阿里巴巴（9988）升5.29%，報129.3元；百度（9888）升2.87%，報132.8元；小米（1810）升1.74%，報29.22元；快手（1024）升3.01%，報47.94元；網易（9999）升0.15%，報195.5元。