NBA球星居里與李寧簽約　據報代言10年兼設專門店

內地體育品牌李寧（2331）公布，與38歲的NBA球星史提芬居里（Stephen Curry）及其個人品牌Curry Brand達成長期合作，雙方將共同推動李寧品牌及Curry Brand的發展。據ESPN引述消息人士報道，居里與李寧簽署一份為期10年的長約，李寧並計劃在美國及中國為居里開設專門店。
對於與李寧合作，居里直言是「一生難求的合作機會」（The partnership of a lifetime）。居里指，李寧是合適的合作夥伴，能夠實現Curry Brand所代表的創新和設計。
親測隊友李寧波鞋
在居里去年11月與美國運動品牌Under Armour結束了長達13年的合作關係，他在今季餘下賽事都穿著不同品牌的球鞋上陣，甚至曾於賽前熱身時換上Nike的球鞋。ESPN報道稱，居里最後選擇與李寧合作，其中一個原因是試穿勇士隊友占美畢拿（Jimmy Butler）及熱火名宿韋德（Dwyane Wade）的李寧波鞋時，感到舒適。
居里與Under Armour雙方宣布和平分手，但據ESPN報道指，有業內人士透露，由於Under Armour估值不斷下滑，加上居里對該公司投資不足感到日益不滿，最終促成雙方宣布結束合作關係。