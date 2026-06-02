NBA球星居里與李寧簽約　據報代言10年兼設專門店

內地體育品牌李寧（2331）公布，與38歲的NBA球星史提芬居里（Stephen Curry）及其個人品牌Curry Brand達成長期合作，雙方將共同推動李寧品牌及Curry Brand的發展。據ESPN引述消息人士報道，居里與李寧簽署一份為期10年的長約，李寧並計劃在美國及中國為居里開設專門店。

對於與李寧合作，居里直言是「一生難求的合作機會」（The partnership of a lifetime）。居里指，李寧是合適的合作夥伴，能夠實現Curry Brand所代表的創新和設計。