FM財自 | 交易員日記：港股從「絕望底」回升

港股終於迎來了讓人振奮的三連升，上週四(5/28)結算日恒指跌穿25000點、一度跌逾600點至24727點的波段新低，亞太區及美股在連破歷史新高的同時，港股卻破底，市場情緒怨聲載道。然而，「恐懼就是底，絕望是轉機」？在極致的悲觀過後，恒指本週初穩守兩萬五關後，更在今天(2日)藉著騰訊出好消息，一度升近400點，至上午完稿前日高在25812點。 這波報復性反彈的主旋律，由一眾科技巨頭聯手譜寫。 早前極弱的昔日股王騰訊(0700)，近日因為跌跌不休被市場冷落到近乎成了「冷門股」。然而否極泰來，今天卻憑藉好消息爆升逾7%，日高在472元，帶動恒生科技指數大漲最多逾3.4%，恒指盤中一度急升近400點，這種由重磅權重股主導的反彈，為市場注入了久違了的信心。美團(3690)業績前後向上也帶動市場低迷氣氛，恒生科技指數一舉升回5000點關之上。

除了騰訊，日前偏弱的科技龍頭也展現出強烈暖意。阿里巴巴(9988)在悲觀預期出盡後，股價逐步在低位回穩，今天一度升至130元日高；瑞聲(2018)升浪未完，今天更突破多個前頂，今天最高至49.3元，再破浪高。 交易員無須神化自己要冷靜觀察 在硬體板塊中，聯想集團(0992)無疑是本季最強的AI黑馬，受惠於AI-PC需求前景與強勁業績，憧憬Dell的爆升，聯想股價自業績後，瘋狂飆升逾7成，至今強勢未減。 至於之前極弱的小米(1810)，在業績公布後雖因偷步好倉套現而下跌破底，但當市場情緒轉向悲觀時，股價反而在低位反彈。快手(1024)也在低位漸見起色，可能是下一匹黑馬？

前期積弱的落後股份開始出現報復性補漲，而 5月份曾被市場瘋狂熱炒的熱門股則在6月出明顯回落。這種熱點的切換，意味著短線投機資金正從過熱的炒作板塊，重新回流至具有超跌防守力的權重藍籌中。 交易的規律永遠在貪婪與恐懼之間循環往復。作為交易員，我們無須神化自己的預算，不必責怪市場，冷靜觀察每一次情緒極致時的節奏更替。港股經歷了「十天九陰」的極端洗禮後，六月首週的暖意已如筆者前文而至，在回升浪中做好注碼管理，才是長遠的生存之道。

(本文僅供教學分享，並不構成任何形式的投資建議。) Option Jack