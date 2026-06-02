結業潮｜「新高麗苑」韓燒任食堅尼地城店6.29結業 全港執剩一間

新高麗苑韓國餐廳1996年創立，是香港初代有傳統韓風裝修的韓燒放題餐廳，曾於太子、灣仔及堅尼地城開設分店。位於堅尼地城卑路乍街的分店於18年前開業，惟該店於社交平台公布結業，稱「天下無不散之筵席」，感謝顧客對餐廳18年來的支持與厚愛。該店將於6月29日迎來最後營業日，隨後光榮結業，感激大家陪伴經歷「高山低谷，共度許多難忘時光」，直言「這份情誼，我們銘記於心」。

結業消息公佈後，有網民及西環街坊留言討論，有人稱「多謝陪伴多年，好唔捨得！」、「拍拖到結婚到生B有老闆娘溫馨陪伴著，聚餐一齊開心傾計影相。我哋好唔捨得你呀！」、「一間性價比高嘅韓燒餐廳，真係買少見少，員工同老闆其實都好好，又少一間街坊老店，認真有啲唏噓」、「幾十蚊自己燒配料又多又好食，老闆娘又好人」。