光大證券：下半年恒指目標28000點 重點關注四大板塊

港股今年開局良好，指數上半年最高曾見28，000點的水平，及後受中東局勢影響回落，光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，2026年下半年全球市場仍然面臨地緣政治壓力，但考慮到內地經濟基本面向好，以及在估值回落下，預期在政策紅利持續釋放下，港股及A股具備反彈空間，恒指目標28,000點；科指最高6,000點；上證指數最高4,500點。

料AI投資重點轉向實質獲利能力

美股方面，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻預計，人工智能(AI)的投資重點將從硬體擴張轉向實質獲利能力。主要美國科技龍頭企業憑藉龐大的現金儲備與領先的雲端技術，展現出極強的韌性，能在高利率環境下維持高速增長。

湯麗鴻又預期聯儲局下半年減息意欲謹慎，建議投資者應注重組合的韌性。在市場避險情緒升溫下，高評級投資級別債券將成為資產組合的選擇之一。此類資產不僅能提供穩定的利息回報，亦能在市場波動中降低收息風險，,實現攻守兼備。