結業潮｜枝記麵家屹立半山50載突傳結業　老闆夫婦早預告隨時退休 (有片)

在半山經營超過半世紀、以牛腩粉麵馳名的枝記麵家，周二突然傳出結業消息，有街坊表示4月底已經見到店舖清拆店內所有設施，而整個5月都沒有人到場裝修，而目前店外招牌位置已掛有招租廣告。枝記麵家老闆盧烔明2023年接受《am730》訪問時，已透露當時的體力已不能做太久，並透露如真有一天要結業，也不會提早通知。

老闆七十年代接手至今

位於半山巴丙頓道的枝記麵家，結業前店內仍保持舊有裝潢風格，包括青磚瓦瓷、紙皮石地、揭頁月曆、斷斷續續的電台音樂，以及牆上出自老闆娘龔笑英之手的手寫餐牌。年過七旬的盧烔明，自七十年代接手外父的麵店後，營業日清晨6時已要回到店舖準備，又會親自到西營盤街市購買食材。

盧烔明2023年接受《am730》訪問時透露，枝記已經做了三代，最難忘的是一眾街坊表示從小到大的味道從未改變。他當時說，數年前已經打算退休，「後尾啲街坊話開幾個鐘都好，就半退休咁做」，龔笑英就指最怕受訪後會有很多食客慕名而來，「人哋山長水遠嚟到，招呼不周就唔好啦」，所以預告若真有一天要結業，「我唔會傳出去話我幾時幾時唔做，我好辛苦㗎。」