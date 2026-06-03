車企公布5月銷量成績表 比亞迪海外銷售創新高

比亞迪股份公布，5月份汽車銷量為383,453輛，按年增長0.3%。當中純電動乘用車銷量198,674輛，按年減少2.8%；插電式混合動力車銷量178,316輛，升3.3%。至於今年首5個月汽車銷量約140.5萬輛，按年跌20.3%。

多隻汽車股公布5月份銷售及交付表現，受惠「五一黃金周」促銷刺激，不少銷售表現報捷，當中蔚來(9866)、理想(2015)及小鵬(9868)三間交付量均超過3萬輛；零跑汽車(9863)上月交付更逾8.15萬輛創歷史新高；而比亞迪股份(1211) 5月海外銷售合計160,644輛，創歷史新高，按年增長80.7%。車股於周二(2日)普遍股價造好，比亞迪股份漲6.6%，蔚來飆8.3%，比亞迪漲6.6%，小鵬集團上揚6.2%，理想汽車漲5.7%，零跑汽車增2.8%。

零跑汽車公布，5月交付量達81,569輛，按年增長81%，再創歷史新高。另公司宣布Lafa5將於6月登陸全球28國。零跑C10、C11、C16亦即將煥新上市。旗艦MPV 零跑D99同步開啟預售。

蔚來公布，5月交付37,705輛汽車，按年增長62.3%。有關交付包括公司旗下蔚來品牌的汽車20,013輛，公司旗下樂道品牌的汽車12,029輛，以及公司旗下螢火蟲品牌的汽車5,663輛。蔚來指，2026年迄今交付150,526輛汽車，按年增長68.7%。截至5月31日，累計汽車交付量達1,148,118輛。

理想汽車公布，5月份交付33,350輛。截至今年5月31日，理想汽車歷史累計交付量為170.28萬輛。按年跌18.37%，按月跌2.16%。自今年3月起，理想i6的月交付量持續突破2萬輛。5月公司發布並開啟交付全新理想L9，理想L系列車型進入新一輪換代周期。全新理想L9 Livis發布兩周內累計訂單超過1萬台。展望6月，本公司將舉辦專場技術發布會，深度講解車機交互、基座模型、輔助駕駛、系統Agent和自研芯片等能力，並將於月底發布全新一代理想L8五座旗艦SUV。