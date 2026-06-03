ATM領漲 恒指升640點 收復兩萬六關

港股連升3個交易日！科網熱潮下，「ATM」昨日表現省鏡，帶領恒指全日漲640點，收報26,038點，成功收復兩萬六大關，其中騰訊控股(700)及美團(3690)昨分別飆10.5%及9.3%，包辦表現最佳兩大藍籌；阿里巴巴(9988)亦升6.6%。光大證券國際預計，港股今年可見28,000點，以現收市計即意味恒指潛在升幅約7.5%。

騰訊昨收報481.6元，漲10.5%，創近5年來單日最大升幅，市傳其微信AI助手開發取得重大進展。

美團季績勝預期，董事長兼首席執行官王興在業績電話會指，餐飲外賣行業的補貼正逐步趨於理性，料第二季的單位經濟效益將顯著改善。花旗將美團目標價由110元上調至113元，維持買入評級。