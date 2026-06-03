ATM領漲 恒指升640點 收復兩萬六關

港股連升3個交易日！科網熱潮下，「ATM」昨日表現省鏡，帶領恒指全日漲640點，收報26,038點，成功收復兩萬六大關，其中騰訊控股(700)及美團(3690)昨分別飆10.5%及9.3%，包辦表現最佳兩大藍籌；阿里巴巴(9988)亦升6.6%。光大證券國際預計，港股今年可見28,000點，以現收市計即意味恒指潛在升幅約7.5%。
騰訊昨收報481.6元，漲10.5%，創近5年來單日最大升幅，市傳其微信AI助手開發取得重大進展。
美團季績勝預期，董事長兼首席執行官王興在業績電話會指，餐飲外賣行業的補貼正逐步趨於理性，料第二季的單位經濟效益將顯著改善。花旗將美團目標價由110元上調至113元，維持買入評級。
另阿里巴巴旗下千問正式發布Qwen3.7-Plus多模態模型，全面升級視覺與語言能力，同時保留編碼、工具使用及生產力工作流程方面的完整智能體能力，股價昨升6.6%，收報130.9元。
至於前日熱炒的消費股出現回吐，老鋪黃金(6181)及李寧(2331)分別逆市挫2.9%及2.8%，為表現最差藍籌。
光大證券看好四板塊
光大證券國際將今年恒指目標價定28,000點，較去年12月有所調低；恒生科技指數為6,000點。該行證券策略師伍禮賢指，恒指上半年受美伊戰事影響有所回落，要未來6個月內重返3萬點有難度。
不過他補充，經歷近月的回落後，目前恒指預期市盈率再度回落至僅略高於過去5年均值水平。在內地經濟向好的大基本面之下，港股有望重回估值向上修復走勢。同時，現時外圍市況走勢強勁，以及內地股市有望繼續在下半年走出創新高行情，此將有望帶動港股回升，建議下半年港股留意人工智能、創新醫藥、電力設備、內需消費四大板塊。