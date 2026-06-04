如何逆市中部署自主本錢？ 恒生保險「聚息通」人壽保險計劃 增長型被動收入¹助大眾追求微退休夢想

人人都嚮往「微退休」，一步步實現夢想；但日常要兼顧父母醫療、子女教育等開支，面對充滿不確定性的未來，難免感到壓力。若想在預留家用、照顧家人的同時，也能逐步完成自己的人生清單，就需要建立一份能持續增長的被動收入，作為實現夢想的底氣與本錢。 恒生保險推出的「聚息通」人壽保險計劃，除了提供人壽服務，亦可以為客戶增加一份增長型被動收入1，同時可更改受保人多達3次2 ，集保障、財富增值與傳承於一身的理財工具，成功投保並開戶，除了能獲得周全人生保障外，更有機會參與「夢想旅途」世界旅程大抽獎＊，贏取10大人生必去之旅，為財富增值之旅增添驚喜。「聚息通」人壽保險計劃令你在不同人生階段皆能應對自如，逐步邁向屬於自己的「微退休」夢想。

增長型被動收入 創造穩定現金流 對於家庭支柱或計劃提早放慢生活節奏的打工仔而言，單靠儲蓄絕對難以應對通脹。而且理財有道最好的效果，當然就是有源源不絕的流動資金！恒生保險「聚息通」人壽保險計劃提供增長型被動收入¹，由第25個月結日起至保單期滿，提供非保證每月入息¹，每月入息預期會按階段遞增¹。讓投保人能利用增長型入息作為本錢，不論是用作子女未來的教育基金、應付日常突發開支，還是作為實踐「微退休」的自主本錢，都能確保生活質素不隨時間推移而下降，無懼未來多變環境。

免費醫療預支保障3提供即時支援 理財藍圖要穩健，除了累積財富，更必須有應對突發逆境的防護網。試想像只有一份工資的打工仔突然因病被迫暫停收入，再加上要支付高昂醫藥費，進一步增加家庭負擔！而「聚息通」人壽保險計劃內置免費醫療預支保障³就能有效減輕憂慮，一旦受保人不幸面臨健康挑戰並符合相關條件3，即可申請預支高達36個月(或至保障終止日，以較早者為準）的預計入息總和。提供即時的財務支援，確保受保人在關鍵時刻能安心接受治療，保障家庭財政不致陷入徬徨。

派發非保證特別紅利 提升財富價值 在穩定的保證入息基礎上，計劃更兼顧了長遠的財富增值空間。由第1個保單週年日起，於指定情況下會派發一筆過非保證特別紅利(如有)，讓財富基礎更形穩固。配合可更改受保人多達3次的靈活特點，投保人不但能保障自己及伴侶的後半生，更能將這份累積的財富連同周全保障順利傳承予下一代，達致長遠的家庭財務安全。 成功投保 更有機會贏取10大人生必去夢想旅程 由即日起至6月30日推廣期內，特選客戶成功投保恒生保險「聚息通」人壽保險計劃，並達到指定保費金額，即可自動參加「夢想旅途」世界旅程大抽獎＊。是次獎品內容相當吸引，當中包括頭獎18天北極郵輪雙人度假套票，以及南非、芬蘭、葡萄牙、西班牙、馬爾代夫卡尼島等地之8天雙人度假套票。欲了解完整獎品清單、參加資格及相關條款細則，請瀏覽活動網頁。



1. 本產品由第 25 個月結日起每個月結日提供非保證每月入息直至保單期滿（即第 50 個保單週年日）。預計非保證每月入息率會根據不同保費供款年期及／或貨幣而不同及階段遞增之年度並非保證。每月入息金額為非保證及非固定，並由恒生保險於每個月結日全權酌情釐定。預計非保證每月入息率遞增趨勢亦為非保證，實際非保證每月入息率趨勢有機會持平、下降或波動。 2. 本公司將視乎包括新受保人的可保情況、保單持有人是否對新受保人擁有足夠可保權益，以及本公司不時釐定的其他要求之滿意的證明，全權酌情決定是否接受閣下更改任何受保人的申請。本公司將簽發一份保單批註及修訂的保單附表以使受保人的更改生效。因應受保人的更改，本公司可絕對酌情決定對已繳總保費、保單金額、保證現金價值、特別紅利（如有）、每月入息（如有）及身故保障作出調整。

3. 若受保人達至受保年齡 90 歲前，首次被註冊醫生診斷為患有癌症、心臟病或中風；或因身體受傷、疾病、病症或身體不適而住院連續 25 天或以上（以較早者為準），恒生保險將一筆過以現金形式支付醫療預支保障，金額相等於索償獲核准日後的 36 個月結日或直至基本產品的保障終止日（以較早者為準）的期間所預計之每月入息總和。支付醫療預支保障後，每月入息將在預支保障期內暫停，並在預支保障期結束後恢復支付。有關醫療預支保障的定義及其他詳情，請參閱有關保單條款。

以上資料由恒生銀行提供。以上乃資料摘要，僅供參考。本產品只擬在香港特別行政區銷售，不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買恒生保險有限公司（「恒生保險」）的任何產品的要約、招攬及建議。有關各項人壽保險計劃之詳盡內容、條款、規定及不保事項等重要資料，請參閱有關計劃之宣傳手摺或單張並概以保單條款為準。相關產品風險，請參閱產品冊子。上述人壽保險計劃由恒生保險承保。恒生保險已獲保險業監管局授權經營，並受其監管。恒生銀行為恒生保險之授權保險代理商，而有關產品乃恒生保險而非恒生銀行的產品。如閣下於銷售過程或處理有關保險產品交易時與恒生銀行產生合資格爭議（定義見有關金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解中心的職權範圍），恒生銀行將與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關保險產品的合約條款的任何爭議，則請閣下與恒生保險直接解決。若保單持有人於冷靜期屆滿後任何時間退保，退保可得之金額或會較已繳交之總保費為少，預期退保可得之金額可參考計劃書摘要。保單持有人受恒生保險之信貸風險影響,早期退保或會招致損失。受條款及細則約束，請注意相關產品風險。