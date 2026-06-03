滙豐投資管理：亞洲股市下半年有望向好 料AI仍為關鍵推動力

滙豐投資管理發表2026年中投資展望，該行預料下半年環球經濟繼續面臨連串複雜的供應衝擊，其中油價引發的通脹仍然構成阻力，能源進口國面臨較大困境。但與此同時，中國以先進科技為核心的強勁出口增長可望抵銷部分通脹影響，料亞洲股市下半年仍有望向好，AI仍為關鍵的結構性推動力。
該行預計內地下半年有望實現4.5%至5%的GDP增長。同時增長逐漸由房地產轉向創新驅動的行業。未來幾季，再通脹環境可望趨於溫和，或將支撐企業盈利靠穩，並提升中國股票的相對吸引力。政策重點日益集中於推進硬件科技發展、加快AI應用和本土化，以及深化資本市場改革，這將有望提振市場氣氛及長線生產力。生物科技領域受惠AI革新藥物研發，中國企業正迅速收窄與環球龍頭企業的差距，除了持續推進對外授權，同時具備開發首創藥物的潛力。
印度方面，短期表現將受中東局勢發展及能源價格走勢影響。惟受惠於穩健的國內資金流入及宏觀不利因素消退後外資回流的可能性，該行持續看好中長期機遇，尤其是金融、基礎建設及消費相關行業。
新興市場有望跑贏
滙豐投資管理全球首席策略師Joseph Little認為，新興市場仍具備跑贏其他市場的條件。北亞地區將受惠於AI大趨勢，而拉美地區則從材料熱潮大受裨益。兩股不同的推動力意味著投資組合多元化、估值相宜及美元走弱的可能性。他建議投資者因此宜對投資組合採取更廣泛的多元配置，最佳策略是聚焦如短存續期債券、30年期英國國債等主動型債券；低beta股票策略；或各種公私募信貸市場。
對於如SpaceX等下半年出現的大型IPO，Joseph Little預計相關IPO將會吸納市場流動性，惟目前市場尚未出現明顯泡沫破裂訊號，長遠仍需留意獲利、估值、流動性等要素。