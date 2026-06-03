滙豐投資管理：亞洲股市下半年有望向好 料AI仍為關鍵推動力

滙豐投資管理發表2026年中投資展望，該行預料下半年環球經濟繼續面臨連串複雜的供應衝擊，其中油價引發的通脹仍然構成阻力，能源進口國面臨較大困境。但與此同時，中國以先進科技為核心的強勁出口增長可望抵銷部分通脹影響，料亞洲股市下半年仍有望向好，AI仍為關鍵的結構性推動力。

該行預計內地下半年有望實現4.5%至5%的GDP增長。同時增長逐漸由房地產轉向創新驅動的行業。未來幾季，再通脹環境可望趨於溫和，或將支撐企業盈利靠穩，並提升中國股票的相對吸引力。政策重點日益集中於推進硬件科技發展、加快AI應用和本土化，以及深化資本市場改革，這將有望提振市場氣氛及長線生產力。生物科技領域受惠AI革新藥物研發，中國企業正迅速收窄與環球龍頭企業的差距，除了持續推進對外授權，同時具備開發首創藥物的潛力。