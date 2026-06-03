阿里千問App開放企業運營，肯德基瑞幸蜜雪打頭陣

阿里巴巴(9988)旗下AI應用千問App宣布，將向第三方Agent、Skill全面開放，所有企業均可於千問運營自己的品牌Agent，自定義Agent人設與服務範圍，並以對話形式為用戶提供服務。肯德基、瑞幸咖啡、蜜雪冰城等首批企業正在千問生態中測試Agent化服務，並將陸續上線。

過去半年，千問App已陸續接入地圖、打車、購物、閃購等數十個阿里生態Agent，每天服務類對話上億次，在需求理解、服務匹配和主動規劃上積累豐富經驗。千問表示，希望把相關能力開放，與各行各業共建AI時代的Agent服務生態，為用戶提供一個萬能的AI助手。