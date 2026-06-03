阿里千問App開放企業運營，肯德基瑞幸蜜雪打頭陣

阿里巴巴(9988)旗下AI應用千問App宣布，將向第三方Agent、Skill全面開放，所有企業均可於千問運營自己的品牌Agent，自定義Agent人設與服務範圍，並以對話形式為用戶提供服務。肯德基、瑞幸咖啡、蜜雪冰城等首批企業正在千問生態中測試Agent化服務，並將陸續上線。
過去半年，千問App已陸續接入地圖、打車、購物、閃購等數十個阿里生態Agent，每天服務類對話上億次，在需求理解、服務匹配和主動規劃上積累豐富經驗。千問表示，希望把相關能力開放，與各行各業共建AI時代的Agent服務生態，為用戶提供一個萬能的AI助手。
肯德基點餐落單支付取餐一氣呵成
肯德基將成為首個接入千問App提供Agent化服務的餐飲品牌。用戶可通過千問App在中國內地超過13,000家肯德基門店完成AI點餐、下單、支付及到店取餐等操作。
阿里指，千問App中的企業Agent，將具備記憶與主動規劃能力，可在特定場景下主動提供服務，如行程提醒、權益到期、複購推薦等。以中國東方航空的(607)Agent為例，未來在深入理解用戶出行計劃和旅行偏好後，可針對旅客需求智能推薦行程方案。千問App提供的Agent化服務體驗，此前已接入阿里巴巴生態中多項生活服務，截至今年2月已吸引約1.4億用戶嘗試其AI購物體驗。