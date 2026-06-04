港股回吐！ 日台星破頂 大行續樂觀 下半年聚焦亞股

亞洲不同市場股市近月接連破頂，日本、台灣及新加坡昨一度再創歷史新高。分析普遍相信人工智能(AI)熱潮將資本市場格局改寫，預料亞股牛氣未完，高盛上調台灣及韓國股市的目標，前者評級更升至「增持」，前景樂觀；滙豐投資管理亦指，料亞洲股市下半年仍有望向好，而當中AI仍為關鍵的結構性推動力。

日台星股市昨齊齊破頂，日經指數即市高見68,786點的史上新高，收市漲2.5%，報68,402點；台灣加權指數曾高見46,552點新高，收市報46,459點，升2%；新加坡海峽指數再創5,150點歷史高，收市升0.8%，報5,136點。至於周二破頂的韓股昨休市。相反，印尼股市續籠罩高油價陰霾，昨大瀉4.1%跑輸亞洲。