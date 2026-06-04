港股回吐！ 日台星破頂 大行續樂觀 下半年聚焦亞股

亞洲不同市場股市近月接連破頂，日本、台灣及新加坡昨一度再創歷史新高。分析普遍相信人工智能(AI)熱潮將資本市場格局改寫，預料亞股牛氣未完，高盛上調台灣及韓國股市的目標，前者評級更升至「增持」，前景樂觀；滙豐投資管理亦指，料亞洲股市下半年仍有望向好，而當中AI仍為關鍵的結構性推動力。
日台星股市昨齊齊破頂，日經指數即市高見68,786點的史上新高，收市漲2.5%，報68,402點；台灣加權指數曾高見46,552點新高，收市報46,459點，升2%；新加坡海峽指數再創5,150點歷史高，收市升0.8%，報5,136點。至於周二破頂的韓股昨休市。相反，印尼股市續籠罩高油價陰霾，昨大瀉4.1%跑輸亞洲。
高盛上調台股韓股目標
高盛最新將台股目標價上調至51,000點，另將韓國綜合指數目標價由9,000點，升至12,000點。該行認為，AI投資將令科技硬件在2028年及以後實現強勁盈利增長，料韓股今年或有320%盈利增長，台股亦料增長48%。不過台股今年已累升57%，韓股則升約1.1倍，高盛亦預警，兩地市場在大幅上升後有回吐風險，建議以期權對沖。
另外，滙豐投資管理全球首席策略師Joseph Little表示，新興市場具備跑贏其他市場的條件。北亞地區受惠AI大趨勢，拉美地區則從材料熱潮中受益，兩股不同的推動力意味投資組合多元化、估值相宜及美元走弱的可能性。他建議投資者對投資組合採取更多元配置，最佳策略是聚焦如短存續期債券、30年期英國國債等主動型債券；低beta股票策略；或各種公私募信貸。
恒指挫405點 北水趁機買貨
港股方面，恒生指數連升3日後回吐，收市報25,633點，跌405點或1.6%，成交額3,229億元，北水趁機買貨，滬深港股通則合共淨買入187億元。騰訊控股(700)指無法確定微信AI智能體何時推出，股價瀉3.2%領跌。