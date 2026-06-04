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財經
出版：2026-Jun-04 10:29
更新：2026-Jun-04 16:27

恒生指數跌379點　寧德時代跌7%(更新)

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恒生指數低開167點，報25,465點。(資料圖片)

恒生指數低開167點，報25,465點。(資料圖片)

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中東局勢再度升溫，市場憂慮油價回升帶動通脹，美股三大指數隔晚受挫。恒指昨日失守兩萬六後，今早（4日）再低開167點，報25,465點。恒指低開後，走勢向下，跌幅不斷擴大，半日跌357點，報25,276點。恒指午後繼續走勢向下，跌幅維持逾300點，跌穿早市低位，曾跌445點，低見25,188點，最終跌379點，收報25,253點，成交2,702.3億元。國指跌94點，報8,501點；科指跌81點，報4,975點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.59%，報459元；美團（3690）跌2.24%，報78.6元；京東（9618）跌0.09%，報115元；阿里巴巴（9988）跌2.45%，報123.5元；百度（9888）跌2.11%，報130.1元；小米（1810）跌0.7%，報28.38元；快手（1024）升0.43%，報46.94元；網易（9999）跌0.5%，報192.9元。

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聯想（992）跌4.36%，報25元。寧德時代（3750）跌7.01%，報723.5元。

國際油價回升，中海油（883）跌0.88%，報27.02元；中石油（857）跌1.31%，報10.55元；中石化（386）跌0.46%，報4.35元。

滙控（005）跌0.34%，報146.4元。

泡泡瑪特（9992）跌1%，報177.5元。

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