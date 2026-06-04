內地電商攻港　本地零售商大打減價戰突圍

京東（9618）由線上「攻」到線下，繼早前收購佳寶超市，京東與華潤隆地合作，實體店京東MALL開設在灣仔華潤灣景中心大廈2樓全層，面積約3萬呎，門店主打家電、家居，匯聚國際知名品牌及中國科技品牌。京東早前公布，京東MALL香港首店將於6月18日開幕。

內地大型電商積極「攻港」，京東在灣仔開商場，而淘寶宣布縮短送貨時間。另一方面，本港的零售商以減價應對。

另一內地電商淘寶則宣布縮短送貨時間。淘寶旗下天貓超市於周一（1日）「攻港」，消費者可在天貓超市選購超過 8 萬件商品，並享有「明日達」跨境配送服務，即消費者在當日下午4時前完成付款訂單可享次日送達；下午4時後訂單則後日送達。另外，淘寶亦宣布，在5月31日至6月21日期間，商品85折起，使用優惠券後73折起。

面對「過江龍」的攻勢，本港電商HKTVmall則打「價格戰」應對。HKTVmall母公司香港科技探索（1137）副主席兼創辦人王維基在社交媒體揚言，將準備「全年減價戰」。

兩大超市亦推88折優惠

另外，本港兩大龍頭超市亦預告，在將於6日（周六）推88折優惠，消費滿指定金額即享88折優惠。

長和（001）旗下的百佳表示，周六在門市買滿150元即享88折；PNS網購則有買滿800元，輸入優惠碼「MEMR8」即享 92折，買滿 1,200元，輸入優惠碼「MEMR12」即享 88 折。

DFI零售集團旗下惠康則表示，周六在門市買滿168元即享88折，而買6支375毫升或以上的紅酒、白酒，可額外享有85折。