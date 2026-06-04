英超｜據報格拉沙家族擬售曼聯股權　因翻新奧脫福開支龐大

報道指，由於曼聯未來數年面臨重建主場奧脫福球場，球會未來數年面臨巨額開支，促使部份格拉沙家族成員萌生退意。不過，曼聯最近成功取得歐聯參賽資格，帶來豐厚潛在收入，令家族內部對徹底退場仍存分歧。

英超球會曼聯的大股東格拉沙（Glazer）家族，或出售球會股權。據彭博引述消息報道，格拉沙家族內部正討論是否出售曼聯的股權。受消息影響，曼聯（MANU）盤後升7.39%，報22.67美元。

報道提及，格拉沙家族尚未就出售曼聯股權作最終決定，不同成員仍在探討方案。部分家族成員依然反對賣盤，交易將難以達成。以曼聯上日收市價21.11美元計算，目前市值約36.4億美元。目前，Avram Glazer及Joel Glazer擔任球會執行聯席主席，其餘兄弟姊妹包括Kevin Glazer、Bryan Glazer、Darcie Glazer及Edward Glazer均為董事局成員。

格拉沙家族於2005年以槓桿收購（Leveraged Buyout，LBO）的方式收購曼聯，使得曼聯背負巨額債務。現時曼聯的另一班主為拉特克里夫（Jim Ratcliffe），於2024年2月入股紅魔，購入28.94%股份，並從格拉沙家族手中接管日常營運決策，但其餘股份仍由格拉沙家族持有。