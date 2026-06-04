瑞銀：燃油緊張蠶食航空公司盈利，料今年航班運力增長低於潛在需求增長。

瑞銀亞洲運輸行業分析師楊裕鵬指出，疫情後供應受限已提升亞太航空公司的定價能力，認為2026年運力增長預計將落後於需求，有助支持票價水平。儘管短期仍面臨燃油成本壓力，行業經濟效益料將出現結構性改善。需求趨勢正日益兩極化，同時利好高端全服務航空公司及低成本航空公司，而隨著成本壓力紓緩，盈利能力有望逐步回復。

該行預計，2026年亞太地區機隊規模將較疫情前(2019年)提升約中雙位數水平，相對而言，根據歷史上GDP與航空客運量增長之間的關係推算，潛在航空出行需求將較疫情前高出逾4成。雖然供應鏈瓶頸有所紓緩，飛機交付速度亦有所改善，但預期亞太地區將進入新一輪機隊更新週期，從而抵銷部分運力增長。該行又指，在行業運力受限的情況下，高端全服務航空公司與低成本航空公司的經濟效益有望出現結構性改善。