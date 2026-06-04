3新股明日掛牌 龍豐暗盤坐「過山車」 天辰生物跑出每手賺近3000元｜新股IPO

明日有3隻新股掛牌，今日暗盤走勢各異綜合三大暗盤場其中天辰生物(1779)表現最佳，一度高見240元，升逾1.5倍，其後走勢回落，收市升逾五成。龍豐集團(2290)方面出現極大波動，一度升逾七成後轉跌。
綜合三大暗盤場，天辰生物於輝立收報149.8元，較招股價升53.74元或55.94%，未計手續費，一手50股帳面賺2,687元；富途收報150.9元，升54.84元或57.1%，未計手續費，一手50股帳面賺2,742元；耀才收報151元，升54.94元或57.19%，未計手續費，一手50股帳面賺2.747元。
龍豐集團於輝立收報5.1元，較招股價跌0.08元或1.54%，未計手續費，一手500股帳面蝕40元；富途收報5.26元，升0.08元或1.54%，未計手續費，一手500股帳面賺40元；耀才收報5.2元，升0.02元或0.39%，，未計手續費，一手500股帳面賺10元。
大金重工(1087)輝立收報63.3元，較招股價跌3.1元或4.67%，未計手續費，一手100股帳面蝕310元；富途收報63.1元，跌3.3元或4.97%，未計手續費，一手100股帳面蝕330元；耀才收報63.4元，跌3元或4.52%，未計手續費，一手100股帳面蝕300元。