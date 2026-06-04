昇世集團推信託服務，攻高淨值人士及家辦

財富管理公司昇世集團，今日宣布於香港正式推出旗艦信託服務品牌昇世信託，專為高淨值人士及家族辦公室量身打造。 信託門檻 300 萬美元 昇世信託整合昇世集團的環球財富管理平台，以及香港持牌信託及受託人公司量子信託的專業受託服務能力，提供財富跨代傳承、資產隔離、稅務規劃、企業治理、身份及跨境架構整合等服務。目前信託的門檻為300萬美元，與市面上其他服務相若，考慮到成本問題，每年約兩萬美元費用，而且信託的其中一項核心原則為財富傳承，將資產重組，所以對客戶的財力有一定要求。

昇世集團(香港)副主席馮嘉諾表示，目前愈來愈多家族客戶不僅需要資產保障，更追求運營效率，以及對環球資產的實時掌控。藉由昇世信託重新定義信託服務體驗，整合機構級資產託管、多銀行帳戶聯通，更接入Visa支付服務。 香港昇世匯盈首席執行官冼健岷指，昇世信託是昇世匯盈整體財富與傳承規劃服務體系的重要延伸。客戶需求從單純的投資回報，逐步拓展至繼承安排、企業管治與家族事務跨代延續，市場對於整合財富管理、信託架構及家族辦公室服務的一站式平台需求持續上升。

關注內地對外投資規定 被問到內地將於7月1號實施的對外投資規定，全面收緊包括審批及備案在內的對外投資監管，馮嘉諾表示，會留意市場狀況，同時亦會配合政策作出改善，背後亦有專業律師團隊支援。