恒指兩日失785點 AI降溫 資金拋售科技股

港股連續兩日下挫，科技股昨成拋售目標。晶片製造商博通(Broadcom)上季收入遜預期，觸發AI(人工智能)概念降溫，科技股「ATM」成資金套現對象，騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)分別挫1.6%及2.4%，滬深港股通亦分別淨沽出5.2億元及4.4億元；另外美團(3690)昨亦跌2.2%，單計深圳港股通已走資4.7億元。

沽空率近23%近1個月最高

恒生指數周三失守牛熊線後，昨一度再挫445點，收市報25,253點，跌379點或1.5%，連跌兩日累失785點；恒生科技指數報4,975點，失81點或1.6%。大市主板成交2,702億元，港股通整體則走資3.2億元。淡友趁跌市出手，昨大市沽空額617.6億元，沽空率高達22.9%，連續兩日高於兩成，並為約一個月來最高，空軍主要轟炸指數ETF。