恒生指數半日跌205點　龍豐首日掛牌挫逾三成(更新)

中東局勢緩和，市場美伊憧憬達成協議，美股三大指數個別發展。恒指兩日累跌近800點後，今早（5日）再低開67點，報25,186點。恒指低開後，早段呈在窄幅上落，波幅約100點，之後走勢向下，跌幅擴大，半日跌205點，報25,047點，成交1,497.64億元。國指跌35點，報8,466點；科指跌61點，報4,913點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌0.04%，報458.8元；美團（3690）升0.38%，報78.9元；京東（9618）跌0.09%，報114.9元；阿里巴巴（9988）跌0.08%，報123.4元；百度（9888）跌1.31%，報128.4元；小米（1810）跌0.78%，報28.16元；快手（1024）升0.6%，報47.22元；網易（9999）跌0.52%，報191.9元。
聯想（992）跌5.52%，報23.62元。
今日3隻新股掛牌，本港藥妝零售商龍豐集團（2290）挫34.75%，報3.38元；生物製藥公司天辰生物（1779）升44.7%，報139元；大金重工（1081）跌4.44%，報63.45元。
滙控（005）跌3.14%，報141.8元。
泡泡瑪特（9992）升0.28%，報178元。