恒生指數半日跌205點　龍豐首日掛牌挫逾三成(更新)

中東局勢緩和，市場美伊憧憬達成協議，美股三大指數個別發展。恒指兩日累跌近800點後，今早（5日）再低開67點，報25,186點。恒指低開後，早段呈在窄幅上落，波幅約100點，之後走勢向下，跌幅擴大，半日跌205點，報25,047點，成交1,497.64億元。國指跌35點，報8,466點；科指跌61點，報4,913點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌0.04%，報458.8元；美團（3690）升0.38%，報78.9元；京東（9618）跌0.09%，報114.9元；阿里巴巴（9988）跌0.08%，報123.4元；百度（9888）跌1.31%，報128.4元；小米（1810）跌0.78%，報28.16元；快手（1024）升0.6%，報47.22元；網易（9999）跌0.52%，報191.9元。