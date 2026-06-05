恒生指數跌291點　失守兩萬五　龍豐首日掛牌挫四成半(更新)

中東局勢緩和，市場美伊憧憬達成協議，美股三大指數個別發展。恒指兩日累跌近800點後，今早（5日）再低開67點，報25,186點。恒指低開後，早段呈在窄幅上落，波幅約100點，之後走勢向下，跌幅擴大，半日跌205點，報25,047點。恒指午後跌幅再擴大，跌穿早市低位，失守兩萬五關口，曾跌325點，低見24,928點，最終跌291點，收報24,961點，成交3,428.05億元。國指跌65點，報8,436點；科指跌86點，報4,888點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.26%，報453.2元；美團（3690）升1.72%，報79.95元；京東（9618）升0.7%，報115.8元；阿里巴巴（9988）跌0.89%，報122.4元；百度（9888）跌3.46%，報125.6元；小米（1810）跌2.04%，報27.8元；快手（1024）跌0.17%，報46.86元；網易（9999）跌2.33%，報188.4元。