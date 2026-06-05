FM財自 | 今晚非農之夜全球股市高位決戰

過去48小時，國際股市上演了一場極端的板塊輪動與資金轉移。多空雙方在歷史高位激烈交鋒，市場情緒在恐慌與狂歡之間快速切換。隨著今晚(周五)美國非農就業數據(NFP)公布，全球市場恐將迎來短期的方向性決戰。 一、期指盤前定乾坤：道指創歷史新高 近期美股的運行「劇本」，在香港時間下午4點(美股盤前交易時段)便已初見端倪： 周三(6/3)：盤前道指期貨率先轉弱，美股開市後跌勢加劇，道指全日挫620點，以接近全日低位收市。 周四(6/4)：市場節奏重演但方向對調，盤前道指期貨穩步爬升，最終刺激道指昨晚報復性飆升874點，再創歷史新高。

然而，道指狂歡的背後，卻掩蓋了科技股極端的「V型」劇烈震盪。納指100(NDX)昨晚盤中一度重挫逾400點，資金正以驚人速度從高估值的AI及半導體巨頭身上撤離，湧入傳統經濟板塊(金融、工業、消費)避險。儘管納指尾市再度上演「V彈」，最終僅微跌收市，但這種極端的板塊分化已為市場敲響警鐘。 二、博通(Broadcom)引發半導體板塊「換馬潮」 昨晚引發科技股集體回吐的「蝴蝶效應」，源於科技巨頭博通(Broadcom，美：AVGO)。雖然公司公布的第二季度財報表現亮麗，但市場對其AI晶片未來的業務指引(Guidance)期望過高。由於公司未如預期般調高2027年的AI銷售預測，引發估值修正，導致博通股價昨晚狂瀉12%收市，盤中更將整個半導體板塊拖落水。

不過，資金並未直接逃離股市變成現金，而是進行了經典的「高低切換」大換馬： 醫療保健(Healthcare) 板塊昨晚飆升3.1%領漲，醫療巨頭聯合健康(UnitedHealth)升逾5%。 金融、工業、房地產 表現同樣強勁，帶動以傳統經濟為主的道指創歷史新高，反映中小企表現的羅素2000指數昨日亦升1.6%。 全球投資者拭目以待高位大輪動 三、科技股V彈及盤後陰險節奏 過去兩天，科技股的走勢非常微妙。連續兩晚，納指都在常規交易時間內上演強勁的「V型反彈」，收窄大部分跌幅，令市場氣氛稍為緩和，散戶誤以為大市「有驚無險」。然而，一旦美股收市進入盤後交易時段，科技股往往再度掉頭回落。

這種在常規時間撐住、盤後暗中派貨的節奏，反映出大資金的防守意願極高。多空雙方在常規與盤後時段的反覆拉鋸，令市場動能消耗極大。今晚適逢非農數據公布，好淡雙方退無可退，勢必分出勝負。 四、亞太股市先行回吐 狂熱過後現警訊 放眼全球，亞太股市的轉折訊號比美股更為明顯。日本、韓國、台灣股市過去一段時間的狂熱程度甚至超越美股，坊間「辭職全職炒股」的新聞屢見不鮮。然而，過去兩天，日經指數受加息預期升溫影響，連同過熱的韓股，均從歷史高位大幅回調。