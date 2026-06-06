人工智能（AI）掀起全球財富浪潮，但龐大利益多集中在少數科技巨頭與投資人手中，貧富差距擴大的隱憂也隨之浮現。美國媒體披露，特朗普政府正研議一項前所未見的新方案——由政府持有AI企業部分股權，未來獲利可望直接回饋全民，甚至發放給每個美國家庭。 美國數位媒體《NOTUS》引述3名知情人士報道指出，美國政府高層近期已與多家主要AI企業展開初步接觸，討論政府入股的可能性。據了解，目前構想並非強制徵收股權，而是由企業自願釋出部分持股給政府，以換取更廣泛的社會支持與產業發展空間。

積極籌備上市計劃 值得注意的是，OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）被指是這項構想的重要推動者。消息人士透露，阿爾特曼早在2025年便曾向特朗普提出相關建議，近期更與政府官員多次討論，希望建立一套讓全民共享AI經濟成果的新機制。 目前OpenAI與AI新創Anthropic皆積極籌備上市計劃。其中Anthropic已於本月1日秘密向美國證券交易委員會（SEC）遞交IPO文件。在兩家公司衝刺上市的敏感時刻，若政府入股計劃成真，未來對企業估值、股權結構及公司治理的影響，勢必成為市場關注焦點。

根據討論中的方案，AI企業將部分股份交由政府持有，政府則可透過股息或投資收益，投入公共建設、社會福利，甚至直接向美國家庭發放現金分紅。不過，《NOTUS》指出，Anthropic目前並未就提供股權與政府展開正式協商。

事實上，美國政府近年對高科技產業的介入程度正持續提高。除了去年取得英特爾（Intel）約10%股份外，今年5月也宣布將在9家量子運算企業中持有總計20億美元的股權，顯示政府正逐步建立對戰略科技產業的投資布局。 類似討論也在南韓同步發酵。路透報導指出，南韓勞動部長金榮訓近日公開呼籲科技巨頭分享AI帶來的「超額利潤」，並警告AI熱潮正創造前所未有的財富集中現象。金榮訓表示，AI驅動的晶片產業正享受史無前例的獲利成長，社會有必要透過對話建立新的利益分配機制，避免不平等進一步惡化。