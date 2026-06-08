加息壓力再臨！ 技術轉差 港股將現終極死亡交叉

市場關注人工智能(AI)泡沫會否爆破之際，美國聯儲局的加息陰霾加上巨無霸新股登場，已率先施壓納斯達克指數。美國上月就業數據回暖，令下半年加息機率再增，納指上周五挫逾1,100點或4.2%，全周挫近半成，至25,709點，勢拖累港股今日低開，並出現3年來首次的「終極死亡交叉」，技術走勢進一步陷入弱勢。
恒生指數上周先升後挫收報24,961點，全周失0.9%失守二萬五。繼上月下旬失守俗稱牛熊分界線的250天線(上周處25,698點)後，牛熊線與50天線(上周處線25,715點)目前只相差17點，預料最快今日將出現50天線跌穿250天線的「終極死亡交叉」，出現第二個熊市訊號。
而在納指走弱下，港股美國存託證券(ADR)亦普遍下跌，綜合主要ADR表現，相當於恒指今日低開逾300點，恐進一步跌至24,600點水平。
年底前儲局加息機率達五成
美國5月非農就業職位增加17.2萬個，遠超預期的8.5萬個，上月失業率則符市場預期錄4.3%。部分分析對美國強勁就業數據能否持續抱有懷疑態度，Vanguard高級經濟學家Adam Schickling認為，就業數據看起來更像是季節性飆升，而非勞動力市場的轉折點，勞動力市場看起來依然具有韌性，但並不像是在重新加速。
不過數據已足以鞏固市場加息預期，按FedWatch數據，下周新任聯儲局主席沃什主持的首次議息會議，有95.4%機率會維持利率不變，惟今年底加息至少一次的機率則升至50.5%。
SpaceX周五掛牌 傳已超購1倍
至於另一個壓頂美股的陰霾，為預料將在本周五掛牌的全球最大新股SpaceX，或將考驗市場流動性。市場亦傳出SpaceX已吸引約1,500億美元資金認購，即較集資額750億美元超額1倍；另有指SpaceX不接受中港投資者認購，因美國對關鍵技術出口設限制。