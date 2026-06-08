加息壓力再臨！ 技術轉差 港股將現終極死亡交叉

特朗普(右)任命的新任儲局舵手沃什(左)將在下周主持議息。

市場關注人工智能(AI)泡沫會否爆破之際，美國聯儲局的加息陰霾加上巨無霸新股登場，已率先施壓納斯達克指數。美國上月就業數據回暖，令下半年加息機率再增，納指上周五挫逾1,100點或4.2%，全周挫近半成，至25,709點，勢拖累港股今日低開，並出現3年來首次的「終極死亡交叉」，技術走勢進一步陷入弱勢。

恒生指數上周先升後挫收報24,961點，全周失0.9%失守二萬五。繼上月下旬失守俗稱牛熊分界線的250天線(上周處25,698點)後，牛熊線與50天線(上周處線25,715點)目前只相差17點，預料最快今日將出現50天線跌穿250天線的「終極死亡交叉」，出現第二個熊市訊號。