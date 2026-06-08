恒生指數跌304點　百度跌逾7%　美團跌逾4%(更新)

美國上月就業數據回暖，市場預期聯儲局下半年將會加息，美股三大指數上周五下挫。恒指3日累跌逾1,000點後，今早（8日）再低開379點，報24,582點。恒指低開後，早段走勢向下，曾跌503點，低見24,458點，其後跌幅曾收窄200點內，之後跌幅稍微擴大，在24,600點水平爭持，半日跌293點，報24,668點。恒指午後在跌勢加劇，再次跌逾400點，爭持在24,500點水平，尾市跌幅稍微收窄，最終跌304點，收報24,657點，成交3,639.75億元。國指跌95點，報8,341點；科指跌132點，報4,755點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.5%，報446.4元；美團（3690）跌4.63%，報76.25元；京東（9618）跌1.99%，報113.5元；阿里巴巴（9988）跌2.94%，報118.8元；百度（9888）跌7.64%，報116元；小米（1810）跌1.51%，報27.38元；快手（1024）跌5.81%，報44.14元；網易（9999）跌0.37%，報187.7元。