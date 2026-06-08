AXA安盛推新業務攻高淨值市場 ，內地監管收緊料影響不大

AXA安盛集團宣布推出AXA Global Private，為高淨值、超高淨值人士及跨國家族而設，提供財富管理平台，提供靈活、具備多區域優勢的財富規劃及生活保障方案，包括人壽、財富、健康、豪宅、藝術品收藏、綁架及勒索，以及其他高價值資產的特別保障。AXA Global Private 行政總裁尹玄慧表示，這項業務的門檻為1,000萬至5,000萬元，這個數目是經過觀察，發現這個範圍有最多有需要的客群。

聚焦亞洲市場 或擴展中東及中亞

AXA安盛集團行政總裁Thomas Buberl表示，亞洲高淨值市場正經歷高速增長，這股強勁增長動力預期將會持續。推出AXA Global Private是集團在亞洲發展人壽及健康業務策略中的一個重要里程碑。該公司期待充分發揮布局優勢，為區內客戶提供全面的方案，助其實現長遠成功。所以AXA Global Private目標先聚焦亞洲市場，未來可能會將業務擴展至中東及中亞地區，因為這兩個地區的高淨值人士正在增長中。