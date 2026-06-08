老虎證券推全新SpaceX限時迎新獎賞，開戶可獲贈SpaceX股票。

老虎證券(香港)宣布，將於旗下投資平台 Tiger Trade 正式推出SpaceX限時迎新優惠，讓投資者能以更低門檻，提早參與未來科技領域的投資佈局。

由即日起，全新客戶只需成功開立Tiger Trade賬戶並完成指定入金要求，即可獲贈價值188港元的SpaceX股票。除了這項具備市場前瞻性的獨家獎賞外，新客戶更可同時享有高達2,588港元的迎新獎賞。

客戶在成功開戶並完成入金後，相關的SpaceX股票獎賞便會直接到賬。該獎賞不設任何到期日，獲發後將即時成為客戶真實持倉的一部分，讓投資者能夠將極具時代價值的頂尖科企資產納入個人投資組合中，作長線投資部署。