老虎證券推全新SpaceX限時迎新獎賞，開戶可獲贈SpaceX股票。

老虎證券(香港)宣布，將於旗下投資平台 Tiger Trade 正式推出SpaceX限時迎新優惠，讓投資者能以更低門檻，提早參與未來科技領域的投資佈局。
由即日起，全新客戶只需成功開立Tiger Trade賬戶並完成指定入金要求，即可獲贈價值188港元的SpaceX股票。除了這項具備市場前瞻性的獨家獎賞外，新客戶更可同時享有高達2,588港元的迎新獎賞。
客戶在成功開戶並完成入金後，相關的SpaceX股票獎賞便會直接到賬。該獎賞不設任何到期日，獲發後將即時成為客戶真實持倉的一部分，讓投資者能夠將極具時代價值的頂尖科企資產納入個人投資組合中，作長線投資部署。
老虎證券(香港)資產管理首席投資官陳慶煒指：「前沿科技及航天類IPO的核心吸引力在於其「長久期成長資產」屬性。在目前的市場環境下，投資者願意為具備龐大潛在市場及極高技術壁壘的企業給予更高估值。SpaceX在這方面尤其稀缺，它已超越單一的航天公司，演變成兼具發射能力、Starlink衛星互聯網、國防科技甚至AI基礎設施(如xAI已併入其體系)的綜合型硬科技平台。市場預期其IPO估值高達1.75萬億美元，反映了投資者願意為其平台化潛力支付極高溢價。成長型投資者更開始將SpaceX視為繼Nvidia及Tesla後，另一條引領未來的硬科技主線。」
陳慶煒補充，儘管前沿科技IPO的認購反應預期將明顯高於傳統行業，但投資者亦需留意估值消化的過程。當SpaceX躋身全球最大科技公司梯隊後，市場將逐步以營收增速、自由現金流及業務滲透率等具體指標來驗證其估值，因此其上市後的表現將會是高成長性與高波動性並存。