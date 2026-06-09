亞股「黑色星期一」 韓股挫8% 恒指4日失逾千三點

昨日亞股全面走低，南韓股市開市短短幾分鐘錄逾8%跌幅，觸發「熔斷機制」暫停交易20分鐘。兩大權重股三星電子和SK海力士分別跌10.18%及7.68%。南韓總統李在明昨會見記者時表示，韓股波動並非市場崩盤，而是在尋找合理價位的正常調整。日本股市同樣連跌3日，日經平均指數昨日大跌3.85%，收報64,024點。其中，軟銀集團股價跌6.1%，半導體設備商東京威力科創挫低7.45%。

美國非農數據引發加息憂慮，加上人工智能(AI)泡沫陰霾，美股半導體股上周五重挫，一系列負面拖累亞股昨日遭遇「黑色星期一」。其中韓股成重災區，收市暴跌8.29%；日股跌3.6%；台股同挫近3.4%；港股同樣錄四連跌，收報24,657點，跌1.22%，4日累挫1,381點。惟英偉達CEO黃仁勳樂觀認為現時是「撈底良機」。

港股科網股昨跌勢同樣明顯，其中百度集團(9888)瀉7.6%，為表現最差藍籌，快手(1024)跌5.8%；美團(3690)跌4.6%；阿里巴巴(9988)跌2.94%失守120元；騰訊控股(700)跌1.5%。個別人工智能概念股亦捱沽，其中MiniMax(100)跌8.14%，而昨起獲納內港股通的智譜(2513)則逆市升1.3%。半導體股中芯國際(981)及華虹宏力(1347)分別跌4.1%及5.64%。

黃仁勳指現為撈底好時機

對於全球科技股集體插水，正在南韓訪問的黃仁勳釋出樂觀訊號，他表示：「無論股市發生甚麼事，大家應該要很高興，因為現在能以折扣價買進」。黃仁勳認為人工智能發展已成定勢，未來將如同互聯網般成為全球核心基礎設施，前景極為光明，目前相關基礎建設才剛起步，而大跌市正是入市良機，建議投資者保持樂觀，並適時布局。